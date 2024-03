Mihaela și Cristi Borcea au format un cuplu vreme de 23 de ani și au adus pe lume 3 copii minunați. Anii au trecut, iar Mihaela a reușit să țină piept provocărilor vieții: a devenit o femeie de succes și excelează în mai multe business-uri pe care le are, dar un mare impact în viața ei l-a avut divorțul de fostul soț. Ce stări au măcinat-o și cum a reușit să depășească toate evenimentele negative, a mărturisit ea însăși.

„Căsnicia mea cu Cristi Borcea a fost o perioadă plină de provocări, dar și de oportunități. Am reușit să construim împreună un imperiu”, și-a început destăinuirile Mihaela, potrivit viva.ro, notează click.ro.

Deși căsnicia de 13 ani cu Cristi Borcea a fost plină de încercări, pentru Mihaela divorțul a reprezentat ocazia de a începe un nou și frumos capitol al vieții sale.

„Divorțul de Cristi Borcea, de acum aproape 13 ani, a reprezentat o schimbare radicală în viața mea. După aceasta, am preluat controlul vieții mele și am pornit pe un nou drum. Despărțirea după 23 de ani nu a fost ușoară, dar am depășit această etapă cu determinare și am privit către viitor”, a mai spus aceasta.

