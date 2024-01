Luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu, a fost omagiat luni, 15 ianuarie, în municipiul Suceava cu ocazia Zilei Culturii Naționale. La bustul poetului din zona Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” au fost depuse coroane și jerbe de flori de către reprezentanți ai Consiliului Județean și ai instituțiilor subordonate, ai Societății Scriitorilor Bucovineni, ai Prefecturii Suceava, ai Direcției Județene pentru Cultură Suceava, ai Teatrului Municipal „Matei Vișniec” și ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava etc. Au susținut alocuțiuni, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă și poetul Ioan Manole, de la Centrul Cultural Bucovina, organizatorul Festivalului Literar „Mihai Eminescu”, ediţia a XXXIII-a, care se desfășoară în aceste zile la Suceava, Putna, Călinești- Cuparencu. „Ne străduim să demonstrăm tuturor un lucru care pentru mine este evident, și anume că fără cultura Bucovinei, cultura națională ar fi mult mai săracă. Mi-aș dori ca în această perioadă grea, cultura Sucevei și cultura națională să nu aibă de suferit. Indiferent care sunt vremurile, noi trebuie să sprijinim cultura. Continuăm și în acest an cu investițiile în cultură”, a declarat Barbă.