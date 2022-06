Mihai Mitoșeru a oferit recent un interviu, în cadrul căruia a dezvăluit că pandemia de coronavirus i-a schimbat complet stilul de viață. Prezentatorul TV căzuse într-o depresie cruntă, iar ulterior a acumulat și 10 kilograme în plus, potrivit click.ro.

Lipsa activității și izolarea l-au făcut pe Mihai Mitoșeru să „cadă psihic”, a spus el. De asemenea, gândul că o putea pierde pe mama lui, Camelia Mitoșeru, care a trecut și printr- operație la cap, a jucat și el un rol important în adâncirea depresiei. „Pentru mine a fost groaznic. Am căzut psihic. Chiar dacă aveam prieteni lângă mine, mai vorbeam prin videocall, dar tot am căzut psihic. Mai ales că nici nu munceam. M-am îngrășat ca porcul, am pus vreo 10 kg – am scăpat totuși de ele -, a fost greu. Dar cel mai rău a fost la căpățână, mai ales când mă gândeam că nu o să mai fie mama, iar asta e greu de acceptat. Seara unui burlac închis în casă, singur, arăta groaznic. Seara începea pe la ora 12, la prânz. Nici măcar vinul nu mai mergea.”, a mărturisit Mihai Mitoșeru, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/mihai-mitoseru-s-a-luptat-cu-depresia-in-pandemie-637803.html