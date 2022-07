“Arta de a NU vinde” by Andrei Dunuță a organizat pe 8 iulie 2022, la Pentagon Events din București, singura conferință de vânzări din România dedicată oamenilor de vânzări.

Aproape 400 de participanți au pus task-urile zilei pe pauză pentru a răspunde la întrebarea anului: care este noul normal în vânzări, după doi ani provocatori pentru mediul afacerilor? Răspunsul a venit după sute de idei împărtășite de speakeri de renume și leaderi din industrie.

Conferința a început strategic: cum dăm șah mat în vânzări cu Andrei Dunuță – Fondator Speakings & Arta de a NU vinde, organizatorul acestei conferințe. A continuat fain și simplu: povestea din spatele unui podcast de succes cu Mihai Morar – jurnalist, om de radio, gazda podcastului Fain & Simplu. Universul social media a fost dezvăluit în toată complexitatea lui de Cristian China-Birta – Managing Partner Kooperativa 2.0. Porția mare de inspirație a fost completată de o avalanșă de bine prin Eli Neicuț – Creator de Conținut la Eli Vorbește care a pus semnul egal între vânzări și fapte bune.

Foarte multe idei neconvenționale s-au notat și în urma panelului mult așteptat cu liderii din piață care au dat cărțile pe față: Adriana Grigorescu – Director Comercial la Rompetrol Downstream, Daniel Dram – Director General la Amethyst Radiotherapy, Roxana Popescu – Director Vânzări la Avon România și Nicolae Damu – VP Office Network la TBI Bank.

Subiecte relevante s-au abordat și abilități de bază s-au antrenat în cadrul celor 4 workshopuri desfășurate în paralel: workshop “Elevator Pitch” pentru vânzări brici cu Andrei Dunuță – Fondator Speakings & Arta de a NU vinde, workshop „Social Media și vânzările” cu Cristian China-Birta – Managing Partner Kooperativa 2.0, workshop „Business Networking, instrumentul vânzărilor” cu Nicoleta Sacu – Executive Director la BNI România, workshop „Cum ajungi nr 1 în Google” cu Sorin Drăghici – Managing Partner la DWF.

Un rollercoaster de emoții a început odată cu Campionatul Elevator Pitch unde 15 speakeri au urcat pe scenă cu un singur gând în minte: să cucerească publicul într-un minut. Au fost 3 runde de eliminări și 4 câștigători: Robert Feraru, Managing Partner & SM Expert

@Kooperativa 2.0 a câștigat simpatia publicului și locul I, cupa campionatului Elevator Pitch, împreună cu o sticlă de vin Chateau Vartely de la Produse Moldovenești, un abonament ESX cu acces zilnic la peste 400 de centre sportive și săli de fitness din România, timp de 30 zile, un Summer Flexi Box din partea Complice și un podcast în studioul Backstage Production. Locul II a fost ocupat de Tina Vintilă, Division Sales Manager @AVON și locul III de Cristian Chirnogeanu, General manager @CORNiCO Snack Food, ei bucurandu-se de câte o sticlă de vin Chateau Vartely de la Produse Moldovenești, un abonament ESX cu acces zilnic la peste 400 de centre sportive și săli de fitness din România, timp de 30 zile și un Summer Flexi Box din partea Complice. Premierea a fost închisă de Carmen Lomanariu, Unit Manager @NN Asigurări, care s-a clasat pe locul IV și a fost recompensată cu o sticlă de vin Chateau Vartely de la Produse Moldovenești.

Surprizele nu s-au oprit aici. Publicul care a participat la concursul organizat pe social media și la tombolă din cadrul evenimentului a fost premiat cum se cuvine. Sponsorul conferinței, Rompetrol Downstream, a oferit rucsacuri cu o multitudine de produse (o pernă de avion, o agendă, un pix, o cană, o trusă de scule, un suport auto cu magnet pentru telefon). Premii au fost oferite și de partenerii conferinței: CORNiCO Snack Food – invitații duble la orice film din cadrul Cinemax, AVON – produse cosmetice pentru un look de vară fresh, Produse Moldovenești – sticle de vin Château Vartely și ESX – abonamente cu acces zilnic la peste 400 de centre sportive și săli de fitness din România, timp de 30 zile.

Au fost premiați și giverii care au acceptat provocarea de a urca pe scena #neconvenționalului în vânzări cu câte o sticlă de vin Chateau Vartely de la Produse Moldovenești.

“În toate aceste luni de organizare intensă am avut un singur obiectiv: să creez un moment memorabil şi relevant pentru public. Şi am reuşit. Conferinţa “Noul normal în vânzări”, organizată de Arta de a NU vinde a fost un pachet all-inclusive de educaţie, inspiraţie şi fun. Au fost speakeri inspiraționali, leaderi din industrie care și-au pus cărțile pe masă, zeci de subiecte de interes, idei progresiste, networking de calitate şi premii surpriză. Nu au lipsit networkingul de calitate, conectarea autentică și distracţia pe cel mai tare rooftop. Pe 8 iulie s-a marcat noul normal în vânzări: să fii #neconvenţional! Vânzarea nu mai reprezintă întâlnirea 1 to 1 sau apelul telefonic, ci poate îngloba şi postarea creativă de pe social media şi articolul care contribuie la creşterea poziţiei pe Google şi recomandarea pe care o dă omul de vânzări în loc să o ceară şi conversaţia care apare de niciunde într-un avion. Omul de vânzări de astăzi este un giver de conţinut educaţional şi inspirațional, un conector al brandurilor şi al oamenilor, un expert care face trecerea de la banal la neconvenţional în abordare. Conferinţa deschide larg porţile către o minunată serie de evenimente cu şi despre oamenii #neconvenţionali din lumea vânzărilor. Şi toate aceste informaţii vor fi promovate pe paginile mele de social media şi în grupul Arta de a NU vinde”, declară Andrei Dunuță, organizatorul Conferinței și unul dintre speakeri.

„Lucrăm în nişte companii, dar fiecare dintre noi, pe lângă brandul pe care îl reprezentăm, în faţă, punem şi brandul personal. Şi pentru fiecare dintre noi, Andrei Dunuță a avut nişte sfaturi de valoare. Arta de a NU vinde este un eveniment cu rost şi de socializare între oamenii de vânzări şi companiile din România”, ne-a declarat Mihai Morar în cadrul conferinţei.

Conferința “Noul normal în vânzări” a fost sprijinită de: Rompetrol, Coca-Cola HBC, Nutline România, Chio România, Kangen Water, Premier Catering & Events, Individo, Chateau Vartely Winery, Shoteria, ProduseMoldovenești, Backstage Production Group, Urban Events, Complice.ro. Parteneri Media: Radio ZU, România TV și Săptămâna Financiară.

Despre organizator

Andrei Dunuță este fondator SPEAKINGS & Arta de a NU vinde, antrenor de Public speaking & Vânzări, omul care și-a propus să schimbe vânzările în România şi România prin vânzări. Cu acest gând a dezvoltat brandul ADNV, care propune o nouă filosofie de a face vânzări prin workshopuri, bootcampuri, traininguri, cursuri și conferințe dedicate oamenilor de vânzări care își doresc să treacă la următorul nivel în carieră.