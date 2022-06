“Arta de a NU vinde” by Andrei Dunuță organizează pe 8 iulie 2022, la Pentagon Events din București, singura conferință de vânzări din România dedicată oamenilor de vânzări.

Conferința “Noul normal în vânzări” este un răspuns la frământările, nevoile și provocările oamenilor de vânzări din ultimii doi ani și totodată un instrument de repoziționare în acord cu schimbările pieței.

“Să ții pasul cu piața nu a fost un lucru ușor, dar a fost ceea ce a făcut diferența între convențional și genial. Fiecare brand a avut modul său unic de a duce vânzările la rang de artă și de a se reinventa și abia așteaptă să pună pe masa conferinței toate strategiile. (R)evoluția în vânzări începe de la agenda Evenimentului: un mix între teorie şi practică, un pachet all-inclusive pentru a porni spre cele mai înalte obiective de vânzări! 200+ participanți își vor ajusta traseul profesional prin viziunile de business inovatoare ale celor care au performat, prin insight-urile de la marile companii, prin sharing pe subiectele cele mai “fierbinți” ale momentului, prin pitch-urile de vânzare și workshopurile susținute”, declară Andrei Dunuță, organizatorul Conferinței și unul dintre speakeri.

Evenimentul îi pune față în față pe oamenii de decizie de top care abia așteaptă să își dezvăluie așii din mânecă în legătura cu noul normal din companii, din online, din abordarile one to one. Vor oferi o zi de educație și motivație: Andrei Dunuță – Fondator Speakings & Arta de a NU vinde, Mihai Morar – Jurnalist, Om de radio, gazda podcastului „Fain&Simplu”, Cristian China-Birta – Managing Partner Kooperativa 2.0, Eli Neicuț – Creator de Conținut Eli Vorbeste, Adriana Grigorescu – Director Comercial la Rompetrol Downstream, Daniel Dram – Director General la Amethyst Radiotherapy, Roxana Popescu – Director Vânzări la Avon România, Nicolae Damu – VP Office Network la TBI Bank, Nicoleta Sacu – Executive Director la BNI România, Sorin Draghici – Managing Partner la DWF și mulți alții.

“Pe 8 iulie participanții au o ocazie unică de a-și alinia mindsetul, stilul și abordarea cu piața, în contextul noilor schimbări. Vor întâlni oameni care au soluții la problemele pe care caută să le rezolve, aflând toate secretele din spatele cortinei vânzărilor bine făcute. Vor pleca de la conferință cu un kit de informații și instrumente concrete pe care le pot aplica pe loc. Mai mult decat atat, au șansa să dezvolte relații pe termen lung și parteneriate relevante de business. Și, pentru ca educația se îmbină bine cu distracția, am pregătit și un party care va încununa momentele de <aha!> de pe parcursul zilei.”, conchide Andrei Dunuță.

Prețul biletelor variază între 250 lei și 500 lei. Detalii despre bilete și conferință pe pagina de Facebook Andrei Dunuță sau pe pagina conferinței.