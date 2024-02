Mihai Trăistariu își extinde afacerile cu imobiliare de la malul mării. Artistul a anunțat, zilele acestea, că a achizițonat un nou apartament, de data aceasta de lux, situat chiar la malul mării, în Mamaia Nord. Click! a aflat cât va trebui să scoateți din buzunare dacă vreți să vă cazați în plin sezon, în noul imobil al artistului.

„89 000 de euro m-a costat! E chiar la malul mării, complexul are și trei piscine, și market, și farmacie, și spa, și saune etc. Rata la bancă este de 1000 de euro pe lună, timp de 10 ani. Mi se pare ok, nu am probleme s-o acopăr, e mică. Apartamentul este la etajul 3, se vede marea de la geam, prin urmare prețul va fi unul ca de lux. Nu știu încă prețul exact, probabil undeva la 150-200 de euro pe noapte, în plin sezon iulie-august.”, a declarat Mihai Traistariu, în exclusivitate pentru Click!

Sursa foto: Facebook

