Mihai Trăistariu a dezvăluit că a avut parte de o experiență neplăcută, atunci când a mers la benzinărie să își alimenteze autoturismul. Cântărețul s-a arătat revoltat de prețurile carburanților, motivând că patronii ajung să îi „jefuiască” pe clienți, scrie click.ro.

„Supărarea mea e foarte mare, sunt necăjit, întristat. Eram la o benzinărie, am alimentat acolo și când am plecat m-am simțit complet jefuit. A trebuit să adaug la final că am fost jefuit chiar de benzinărie, pentru că prețurile benzinei și motorinei sunt colosal de mari. Nu că nu mai fac față, că facem față cu toții, dar anul trecut nu era așa, era până în 5 lei și acum e deja 8-9 lei, aproape s-a dublat. Am lăsat cam 350 de lei, la mine un plin e cam 430 lei, cam așa.”, a declarat Mihai Trăistariu, la Antena Stars, potrivit sursei citate.

Pe perioada iernii, Mihai Trăistariu s-a arătat extrem de nemulțumit și de prețul facturilor la gaze, explicând atunci că avea de gând să dea în judecată furnizorul.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/mihai-traistariu-am-fost-jefuit-la-benzinarie-639380.html