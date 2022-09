Mihai Trăistariu și-a pierdut ambii părinții, dar a rămas cu trei frați răspândiți prin întreaga lume! Dacă pe tatăl său nu-l plânge, acesta având o fire violentă, pe mama sa, solistul nu o poate uita, notează click.ro.

Femeia s-a stins din viață, în 2006, la câteva zile după ce Mihai Trăistariu s-a întors de la finala Eurovision de la Atena, unde a ocupat locul 4 cu piesa „Tornero”.

De atunci au trecut 16 ani și Trăistariu mai are și acum momente când vorbește cu spritul tmamei sale prin casă. „Pe 3 octombrie era ziua mamei mele, Natalia. Semăn leit cu ea: același zâmbet, aceeași privire blândă, gura mică, ochii verzi, vocea tot de la ea o moștenesc, apoi sufletul ei cald și bun… Mai vorbesc uneori cu ea. Prin casă. De nebun! Înainte de a muri, în 2006, am avut o discuție serioasă cu ea despre viața de apoi. Știa că sunt pasionat de lucrurile paranormale și că-mi făcusem chiar o obsesie din asta. I-am spus chiar așa : «Mamă, după ce nu vei mai fi… dacă vezi că există ceva pe lumea cealaltă… dă-mi semne, te rog. Nu mă lăsa așa, nelămurit». Și ea mi-a zis : «Da, mamă. O să-ți dau tot felul de semne, ca să-ți dai seama că sunt eu, undeva, acolo».”, a povestit cântărețul, potrivit sursei citate.

