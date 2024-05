Peste 3.000 de persoane au vizitat Ambasada României în Statele Unite ale Americii, sâmbătă, 11 mai 2024, cu ocazia „EU Open House” (“Ziua Porților Deschise”), cel mai mare eveniment de diplomație publică organizat la Washington de către ambasadele țărilor membre ale Uniunii Europene.

Vizitatorii au avut ocazia de a afla informații inedite despre spiritualitate și tradiții în satele românești vizitând expoziția „Between Superstition and God – Life in the Romanian Village”, organizată de HORA – Heritage Organization of Romanian Americans in Minnesota. De asemenea, publicul a putut urmărească spectacole de muzică și dansuri populare tradiționale românești susținute de Carpathia Folk Dance Ensemble și Andreea Rebăltescu, în cadrul cărora au fost antrenați și vizitatorii care au avut ocazia să învețe pașii de dans. De un succes aparte s-a bucurat expoziția oenologică, în cadrul căreia au fost prezentate o serie de vinuri românești premiate internațional, dar și degustarea de produse culinare românești unde vedete au fost celebrii mititei.

“Plini de curiozitate şi de admirație au fost prietenii noștri americani care au trecut pragul ambasadei anul acesta. Ei au putut afla o mulțime de lucruri despre obiectivele turistice din România, tradițiile culturale și istoria țării noastre, dar cel mai mult i-a uimit bucătăria românească. Ziua Porților Deschise, prin care celebrăm Ziua Europei, este o ocazie unică de a prezenta România prietenilor noştri americani de care ne leagă o lungă și trainică prietenie”, a afirmat ambasadorul Andrei Muraru.

Informații de context

„EU Open House” (“Ziua Porților Deschise”) este un eveniment prin care statele membre UE și Delegația Uniunii Europene la Washington sărbătoresc Ziua Europei. Cu această ocazie, ambasadele statelor Uniunii Europene și Delegația Uniunii Europene în SUA își deschid ușile pentru publicul american, oferind vizitatorilor o privire în interiorul misiunilor, oportunitatea de a cunoaște patrimoniul cultural și tradițiile naționale ale statelor membre și ocazia de a dialoga cu diplomații care răspund curiozităților publicului.