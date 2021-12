La nivelul județului Suceava se află în carantină 10.325 persoane, 2.148 intrate în ultimele 24 de ore. Cifra reprezintă un nou record în condițiile în care în ziua precedentă au fost carantinați 1.600 de suceveni.

De asemenea, în izolare, în afara celor aflate în spital se află 208 persoane, din care 8 intrate în ultimele 24 de ore.