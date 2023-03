Ministrul economiei, Florin Marian Spătaru, va efectua vineri, 17 martie, o vizită de lucru în județul Suceava. Astfel la ora 08.45 este programată o întâlnire cu rectorul Universității ”Ștefan cel Mare”, Valentin Popa, urmată de o întâlnire cu studenții Facultății de economie. La ora 10.00 va fi prezent la societatea Automotive Albaca S.R.L de pe Strada Oborului nr.390A din Suceava cu un număr de 15 angajați al cărei domeniu de activitate este carosarea microbuzelor / construcția de autobuze pe șasiu, operațiuni de modificări constructive dedicate aduse autovehiculelor: transport de pasageri, transport de mărfuri generale, transport de mărfuri perisabile, etc. Următoarea vizită va fi la firma Colzum Conf S.R.L. tot de pe Strada Oborului nr.390A, Suceava al cărei domeniu de activitate este industria textila. Firma a început activitatea in anul 2006 și acum are 100 de angajați. La ora 11.00 este programată o întâlnire cu angajații Ambro Suceava iar la ora 12.00 o întâlnire la Camera de Comerț cu mediul de afaceri local.