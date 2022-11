Minodora are 44 de ani și arată acum mai bine ca niciodată! Nu doar că a slăbit 40 de kilograme de când s-a apucat serios de dietă dar a găsit și un look care o întinerește considerabil. Și pentru a se “transforma” cum este acum, băieții ei, soțul și copilul, au avut un rol extrem de important în luarea acestei decizii, notează click.ro.

Ce au spus soțul sau băiatul când te-au văzut așa?

Le place!

E o schimbare totală, nu doar de look, ci și a stilului de viață!

De mulți ani am slăbit și mi-am schimbat stilul de viață. Mă mențin pentru că nu e neapărat foarte greu să slăbești dar e greu să te menții, să nu poftești și să nu mănânci!

Ai restricții la mâncare?

Nu, nu am restricții la mâncare, însă nu mai am apetit, iau niște picături care îmi taie pofta de mâncare și nu mai mănânc practic atât de mult!

La ce se rezumă meniul tău într-o zi?

Pot să mănânc orice, însă, de exemplu, în loc să mănânc 5 sarmale, mănânc 2. Gătesc acasă, am băiat, am soț, gust din mâncare. Astăzi am făcut supă din pui de casă cu găluște, mâncare chinezească, cu curry, salată de boeuf, pentru că îi place copilului, gust și eu din fiecare câte puțin.

