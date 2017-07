O minoră a fost rănită după ce un şofer a pierdut controlul maşinii în care se afla şi a părăsit partea carosabilă. Accidentul a avut loc vineri după amiază. În timp ce conducea autoturismul pe DN 17B, în comuna Crucea, ajungând la intersecţia cu DJ 175A, pe fondul vitezei excesive şi a neatenţiei în conducere, un bărbat de 54 de ani, din judeţul Argeş, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a părăsit partea carosabilă. În urma accidentului a rezultat rănirea uşoară a unei minore de 13 ani, din aceeași localitate, pasageră în autoturism, care a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, însă, nu a rămas internată. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

