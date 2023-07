Mircea Badea, la un pas să pice examenul de Bacalaureat. Cunoscutul prezentator a povestit ce i s-a întâmplat la examenul maturității și cum era să nu promoveze. A fost la limită cu nota, potrivit click.ro.

„Am dat examenul de bacalaureat la vreo cinci materii. Am dat la sport, am luat 10. Am dat la limba română și așa mai departe. Și, intelectual ce eram în mintea mea, am dat și la filosofie. Eram zece cu toții. Unii copiau, dar mie mi s-au părut subiectele ușoare. Eram pe relax. Am zis că este sub demnitatea mea să copiez. Eram foarte încântat de mine. M-am dus să văd rezultatele și, la filosofie, luasem… 7. Am crezut că este o greșeală. Am făcut contestație. Eu credeam că este o lucrare de nota 10. A venit rezultatul… am luat 6. Puteam să nu iau bacalaureatul practic. Eram la limită. La celelalte am luat 10 cred. Nu mai știu. Media mea la bacalaureat a fost una de mare porc pentru că luasem 6 la filosofie. Nota la bacalaureat a fost 8,99”, a povestit Mircea Badea la Antena 3 CNN, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

