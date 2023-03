Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, apreciază că județul nostru arată bine, datorită implicării primarilor în atragerea de finanțări pentru dezvoltarea comunităților. Într-o emisiune la Radio Top, parlamentara a declarat: „Îmi place cum arată județul. Nu mă simt jenată că provin din județul Suceava. Ba, dimpotrivă, chiar sunt mândră. Chiar sunt mândră și este așa ca un puzzle, unde fiecare piesă este o contribuție și a primarilor care au accesat fonduri. La Programul Național de Investiții <Anghel Saligny> care se implementează în prezent suntem pe loc fruntaș”. Mirela Adomnicăi a adăugat: „Bineînțeles că și până la Programul <Anghel Saligny>, primarii suceveni s-au implicat și au atras finanțări pentru dezvoltare, fie din fonduri europene, fie din fonduri guvernamentale. Primarii noștri s-au mișcat foarte bine, pornind de la Poiana Stampei, unde există un campus școlar care chiar te impresionează”.

