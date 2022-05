În ziua de 3 mai a anului 1481 a murit sultanul Mehmet Cuceritorul, care a primit acest supranume după ce a cucerit Constantinopolul și a adus sfârșitul Imperiului Bizantin, după o existență de 1058 de ani.

La începutul lunii mai, Mehmet s-a plâns medicului său șef de dureri abdominale, dar leacurile acestuia nu au reușit să le vindece și, două zile mai târziu, sultanul a murit – probabil nu din cauze naturale, ci otrăvit din ordinul ambițiosului său fiu, Baiazid.

Poate că a fost un sfârșit potrivit pentru un om care și-a manifestat public bucuria provocată de moartea propriului tată și al cărui prim gest după acest eveniment a fost să poruncească înecarea fratelui său mai mic în baie.

Mehmet (al II-lea) a fost fiul lui Murad al II-lea și al unei sclave, însă tatăl său a părut să-l prefere, iar după ce Murad a abdicat, după pierderile catastrofale în fața trupelor cruciate, l-a pus pe Mehmet pe tron, la vârsta de 12 ani.

Doi ani mai târziu, Murad a revenit la comanda armatelor imperiului, de această dată victorios, însă a murit în 1451, când Mehmet avea 19 ani, moment din care, până la moarte, Mehmet va domni cu mână de fier.

Obsesia permanentă a lui Mehmet a fost cucerirea Constantinopolului, ultima fortăreață a Imperiului Bizantin creștin, care a luat ființă în 395, când împăratul Teodosie a împărțit pentru totdeauna Imperiul Roman între cei doi fii ai săi.

Mai întâi, Mehmet i-a neutralizat pe aliații creștini ai Constantinopolului, Ungaria și Veneția, oferindu-le tratate de pace în termeni foarte favorabili. Pe urmă, a adăugat armatei sale o flotă de 31 de galere, a angajat un armurier ungur care să-i toarne un tun mai mare decât toate tunurile care existau la vremea aceea și, pentru a controla Bosforul, a construit fortăreața Rumeli Hisari (care există și azi, în toată măreția ei copleșitoare) la numai câțiva kilometri de Constantinopol.

Nu toată lumea a fost de acord cu hotărârea lui Mehmet de a cuceri măreața cetate, mai ales marele vizir Candarli, însă Mehmet nu s-a lăsat convins de nici un argument și a început asediul cetății în data de 6 aprilie 1453, conducând personal trupele pe câmpul de luptă.

După un asediu de 54 de zile, Constantinopolul a căzut; unul dintre primele gesturi ale lui Mehmet a fost să ordone arestarea și executarea reticentului Candarli. Însă Mehmet a însemnat mai mult decât un strălucit comandant militar.

Imediat după cucerirea Constantinopolului, s-a îndreptat direct spre magnifica biserică Sfânta Sofia și a transformat-o în moschee. Nu numai că a consolidat credința musulmană, dar a adus și un patriarh armean, un mare rabin evreu și a reînființat Patriarhia Ortodoxă Greacă.

Mutându-și capitala în acest oraș, a adus negustori creștini și a oferit garanții de siguranță pentru negustorii greci și italieni. În decurs de 75 de ani, Constantinopolul (numit, încă de atunci, mai mult Istanbul) a devenit cel mai mare oraș din Europa.

Însă realizările lui Mehmet nu s-au limitat doar la aceasta. A dat Imperiului Otoman o nouă constituție și a adus la curtea sa filosofi și învățați, acumulând o imensă bibliotecă, cu cărți în limbile latină și greacă. I-a cerut pictorului venețian Gentile Bellini să-i facă portretul (aflat acum la Galeria Națională de la Londra) și să-i împodobească pereții palatului.

Mehmet a scris chiar și un volum de poezii. Pe parcursul acestei întregi renașteri culturale, Mehmet a rămas un tiran nemilos, supunându-i la pedepse dure pe toți cei care se opuneau deciziilor sale și devenind modelul pentru sultanii otomani despotici, care aveau să conducă imperiul în secolele următoare.

El a pus bazele structurilor fundamentale care aveau să susțină imperiul timp de jumătate de mileniu, în mare aproape aceleași structuri care aveau să-i aducă și prăbușirea definitivă în 1922.

Tot la 3 mai:

1410: Moare antipapa Alexandru al V-lea, după câte se pare, otrăvit de antipapa Ioan al XXIII-lea.

1469: Se naște, la Florența, Niccolò Machiavelli.

1493: Papa Alexandru al VI-lea publică prima Bulă Inter Caetera, împărțind Lumea Nouă între Spania și Portugalia.

Geo Alupoae, critic de teatru.