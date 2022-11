De-a lungul a 36 de ani de căsnicie fericită, regele Eduard I i-a fost devotat soției sale, Eleonora, și, în acea perioadă, aceasta i-a dăruit nu mai puțin de șaptesprezece (17) copii.

Când regina a murit în această zi de 28 noiembrie, din cauza unei febre, regele a fost extrem de îndurerat. Deși originară din Spania (tatăl ei era regele Castiliei), Eleonora putea la fel de bine să fi fost britanică.

S-a măritat cu Eduard (pe atunci încă prinț) în Spania, când avea numai opt ani, și l-a însoțit pe acesta imediat pe proprietățile din Gasconia și apoi a venit în Anglia, la numai zece ani.

Când Eleonora avea douăzeci și șase de ani (era deja căsătorită de la 18), a devenit regina Angliei, odată cu urcarea pe tron a soțului său. În același an, l-a însoțit în cruciadă. Când cuplul regal se afla la Accra, un asasin aproape l-a ucis pe rege, atacându-l cu un cuțit otrăvit.

Tradiția spune că Eleonora i-a salvat viața sugând otrava din rană. Oricare ar fi adevărul despre această tentativă, când s-au întors în Anglia, Eduard era mai devotat ca oricând soției, care avea o influență moderată asupra comportamentului uneori arogant și chiar brutal al acestuia.

În anul 1290, când cuplul vizita orașul Harby, din comitatul Nottinghamshire, regina s-a îmbolnăvit și a murit.

Eduard a pus să-i fie adus corpul la Londra pentru înmormântare și, ca o demonstrație a dragostei sale, a ordonat să fie construită câte o cruce din piatră în fiecare loc de pe traseu unde cortegiul rămânea peste noapte.

În total au fost construite 11 „Cruci ale Eleonorei”, puține dintre ele rămânând în picioare. Ultimul loc a fost o așezare de lângă Londra, numită Charing.

Cătunul nu mai există și nici crucea, dar locul unde se aflau acestea se numește în continuare Charing Cross.

Tot la 28 noiembrie:

1680: Moare la Roma sculptorul și arhitectul italian Giovanni Bernini.

1757: Se naște poetul și pictorul britanic, William Blake.

1820: Se naște la Barmen filosoful comunist german, Friedrich Engels.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava