Județul Suceava are noi cetățeni de onoare, iar titlurile le-au fost înmânate astăzi, de Ziua Bucovinei, într-o ședință solemnă găzduită de Sala Unirii din Palatul Administrativ. Este vorba despre medicul Roxana Filip, de la Spitalul Județean, conferențiarul universitar doctor Andrei Lobliuc, campionii mondiali la canotaj Geanina-Elena Beleagă, Sergiu Vasile Bejan, Ionela-Livia Cozmiuc, Maria-Magdalena Rusu şi Maria Tivodariu, și culturistul Andrei Cîmpan, medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Și medicul Monica Terteliu de la Spitalul Județean a fost declarat cetățean de onoare al județului, însă domnia sa a lipsit de la evenimentul de astăzi. Canotorii erau îmbrăcați în costume populare, iar culturistul purta un trening inscripționat cu România. Printre participanții la ședința solemnă s-au mai numărat ministrul Turismului și Antreprenoriatului, Daniel Cadariu, prefectul Alexandru Moldovan, subprefectul Cristian Șologon, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, vicepreședinții Niculai Barbă și Vasile Tofan, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi și parlamentarii Angelica Fădor, Ioan Balan și Bogdan Gheorghiu. Ulterior, mulți dintre ei au mers la bustul liderului unionist Iancu Flondor, din apropierea Palatului Admnistrativ, unde au fost depuse jerbe și coroane de flori.

