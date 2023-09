Modernizarea prin betonare a străzii Poienilor din comuna Marginea și trasarea unui drum comunal nou denumit strada Schitului, sunt finalizate în proporție de 95%, a anunțat primarul Gheorghe Lazăr. ”Menționam faptul că de o parte și de alta a drumului nou creat există foarte multe terenuri deținute de către persoane fizice, aflate în intravilanul comunei. De asemenea în zona respectivă avem depusă documentația la Delgaz-Grid în vedere extinderii rețelei electrice în zonă. Avem în vedere modernizarea tuturor drumurilor comunale, dar rugămintea e sa avem puțină răbdare. Lucrăm în acest sens la studii de fezabilitate, proiectare, respectiv obținere avize. Pe viitor, la fel cum am creat strada Schitului pretabilă pentru locuințe, avem în vedere extinderea străzii Industriale până la limita de localitate pentru a crea oportunități de extindere a societăților comerciale și implicit locuri de muncă. Mulțumim tuturor cetățenilor care dețin terenuri pe strada Schitului pentru înțelegere, lucrarea fiind deosebită cu disponibilitatea și acordul tuturor”, a declarat primarul de Marginea. El a pus la dispoziție și un set de fotografii comparative cu starea drumurilor înainte de modernizare, fotografii realizate pe perioada execuției lucrărilor, precum și fotografii la final.

