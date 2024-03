Începând cu anul 2024, Codul Fiscal suferă o serie de modificări operate prin Legea 296/2023 și prin Ordonanță de urgență 115/2023, printre care se numără și modalitatea de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor, condiții suplimentare pentru a fi microîntreprindere în România, obligativitate adoptării programului RO e-Factură, creșterea cotei de taxa pe valoarea adăugată pentru anumite activități. Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații va recomandă să apelați la serviciile unui avocat specializat în drept fiscal și drept financiar în România care vă poate oferi asistență juridică pentru a înțelege și respectă corect noile prevederi legale, precum și pentru a vă asigura că societatea comercială se conformează tuturor reglementărilor fiscale în vigoare.

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor începând cu anul 2024

Începând cu anul 2024, una dintre cerințele pentru a fi clasificată ca microîntreprindere în România se schimbă, iar în acest sens societatea trebuie să aibă asociați sau acționari care dețin mai mult de 25% din totalul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și să fie singura microîntreprindere creată de acești asociați sau acționari. Noutatea constă în faptul că, în trecut, condiția era ca această societate comercială din România să aibă asociați sau acționari care dețin peste 25% din totalul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la maxim trei microîntreprinderi. În plus, pentru a fi considerată microîntreprindere în România apare condiția ca depunerea situațiilor financiare anuale să se facă la timp.

Mai mult decât atât, pentru microîntreprinderile din România vor există două cote de impozitare, respectiv 1% din venituri pentru companiile care nu fac parte din domeniul HoReCa, medicină, IT, stomatologie și a căror cifră de afaceri anuală este sub 60.000 de Euro și 3% pentru firmele care activează în domeniile menționate mai sus și pentru cele care au cifra de afaceri între 60.000 și 500.000 de Euro.

Platforma RO e-Factura

Sistemul RO e-Factura, care implică transmiterea automată a facturilor emise de o societate comercială în România către autoritățile statului și către entitatea destinatară a facturilor, devine obligatoriu pentru majoritatea societăților comerciale din România. Pentru început, societățile comerciale sunt obligate să raporteze în sistemul RO e-Factură toate facturile emise în legătură cu alte companii și cu instituțiile publice. Ulterior, începând cu dată 1 iulie 2024, companiile sunt obligate să utilizeze exclusiv RO e-Factură pentru facturare, riscând așadar să primească sancțiuni contravenționale.

Taxa pe Valoare Adăugată – TVA

Din anul 2024, societățile comerciale din România al căror obiect de activitate implică livrarea de alimente pentru cele care conțin zahăr adăugat de minim 10g/100g sau bere fără alcool trebuie să știe că va crește cota de taxa pe valoarea adăugată (TVA) de la 9% la 19%. În plus, cota de TVA crește de la 5% la 9% și pentru produsele Eco și bio, respectiv pentru livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice.

În concluzie, modificările semnificative aduse Codului Fiscal în anul 2024 prin Legea 296/2023 și Ordonanța de Urgență 115/2023 impun o atenție specială și o adaptare corespunzătoare din partea societăților comerciale din România.

