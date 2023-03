Este unul dintre cei mai spumoși actori de la noi. Alex Bogdan (37 de ani) este pe val și joacă în cele mai tari comedii românești ale momentului, așa cum este și cel mai recent film românesc lansat pe marile ecrane: „Haita de acțiune”. Actorul a stat de vorbă cu reporterii Click! și a povestit ce s-a întâmplat în culisele noului său proiect.

Alex Bogdan a avut rol dublu în noul film, „Haita de acțiune”. A fost distribuit într-unul dintre roluri, dar a lucrat pe platouri și ca antrenor de actorie. A colaborat pentru acest proiect cu Antonia, Anca Dinicu, Anca Dumitra, Matei Dima și mulți alții. În interviul acordat în exclusivitate pentru Click!, Alex Bogdan povestește că i se potrivește mânușă comedia. De asemenea, a povestit și o întâmplare haioasă din copilărie, atunci când a descoperit minciuna…

Click!: Alex, cât de bine ți se potrivește rolul din noul film, „Haita de acțiune”? Distribuția e de excepție!

Alex: Mi se potrivește foarte bine, sunt un om de echipă, ador să am colegi cu care rezonez foarte bine și cu care mă distrez la filmări, chiar dacă la noi, limitele unui buget redus te obligă cumva să fii foarte productiv într-un timp redus.

Tu cum ai fost cooptat în „Haită”?

Prin telefon. Eram la o altă filmare în Tușnad, recent întors din emisiunea „Sunt celebru scoate-mă de aici”. Nu prea aveam planuri de viitor, adică nu aveam proiecte prea multe, așa că propunerea a picat la fix. Plus că îmi doream foarte mult să muncesc în domeniul meu, după aproape o lună de trăit printre tarantule, șerpi și alte drăcovenii.

Ai avut parte de probleme în copilărie?

Am avut o perioadă în care am descoperit minciuna și mi-am dat toată colecția de soldăței. Cu cine mă jucăm, ziceau: „vai, ce mișto sunt soldățeii!”, și uite așa mai dădeam câte zece, câte zece, și am rămas fără jucării. Nu mai știu ce inventam că am făcut cu ei, dar se pare că nu eram atât de bun la mințit pe cum credeam. Mi-a fost lecție de nemințit și în ziua de azi, încerc să nu mă asociez deloc cu instituția minciunii.

