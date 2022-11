Să nu uitați să beți un cocktail Montgomery (rețeta o găsiți la final), deoarece ziua aceasta marchează sfârșitul unei îngrozitoare bătălii de două săptămâni la El Alamein, Egipt, în care Armata a VIII-a Britanică, sub comanda generalului Bernard Law Montgomery, a învins armata italogermană, Panzerarmee Afrika, comandată de generalul Erwin Rommel.

Dacă v-ați fi aflat în Anglia și ați fi citit ziarul Daily Telegraph din ziua următoare, ați fi văzut acest titlu: „FORȚELE AXEI ÎN RETRAGERE: ȘTIRE OFICIALĂ. Coloanele dezordonate ale lui Rommel au atacat încontinuu. 9 000 de prizonieri, 260 de tancuri distruse”.

În America, cu o zi înainte de alegerile pentru Congres, știrea victoriei nu a mai lăsat loc pentru politică pe prima pagină a ziarelor. El Alamein a fost o victorie binevenită după dezastrele suferite de britanici în Singapore și Tobruk, contribuind la cimentarea relațiilor dintre șefii armatelor britanice și americane.

Victoria lui Montgomery a salvat Egiptul și Canalul Suez. Churchill declara emfatic: „Înainte de Alamein nu am avut niciodată o victorie; după Alamein nu am mai suferit niciodată o înfrângere”. De fapt, bătălia a marcat o cotitură în calea războiului, o schimbare ce va fi confirmată trei luni mai târziu, prin înfrângerea germanilor la Stalingrad.

Însă Monty a avut mereu detractori, care credeau că era prea precaut și lent. Câțiva ani mai târziu, în Harry’s Bar din Veneția, Ernest Hemingway a inventat cocktailul Montgomery, un martini alcătuit din 15 părți de gin și 1 de vermut. Acest amestec, după cum jură inventatorul său, se baza pe raportul dintre trupele britanice și cele germane, de 15:1. Serviți foarte rece.

Tot la 4 noiembrie:

1847: Compozitorul german Felix Mendelssohn-Bartholdy moare la Leipzig.

1922: Arheologul britanic Howard Carter descoperă intrarea în mormântul regelui Tutankhamon.

Geo Alupoae, critic de teatru.