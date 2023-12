Moș Crăciun a sfidat austeritatea și a ajuns și la copiii din Ipotești. El a venit încărcat cu daruri multe constând în diverse sortimente de dulciuri. Așa cum a declarat ajutorul Moșului, primarul Dumitru Gulei, și el parcă desprins din povești cu mustața lui albă și deasă, fiecare copil a primit cadouri de 55 de lei. Au fost distribuite 1.350 de pechete însumând un efort financiar de 75.000 de lei. ”Anul acesta noi am livrat pachetele la școli iar ei s-au organizat fiecare cum a dorit. Este deja o tradiție la noi să-i bucurăm pe copii înaintea Crăciunului. Moșul nu are voie să lipsească indiferent cât de greu ne este. Urez copiilor, părinților, bunicilor și cadrelor didactice un sincer la mulți ani și un an nou mai bun”, a transmis Dumitru Gulei.