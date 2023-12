Moș Crăciun nu a ocolit nici în acest an comuna Satu Mare. El a venit încărcat cu cadouri pentru toți cei 505 copii de la școlile și grădinițele din cele două sate ale comunei, Țibeni și Satu Mare. Traista moșului a fost umplută cu ajutorul Primăriei și Consiliului Local. Primarul Toader Adrian Lavric ne-a șoptit că transportul de dulciuri a sosit la școli iar pachetele urmează să fie oferite copiilor în aceste zile. ”Fiecare pachețel va conține 12 feluri de dulciuri. Ca în fiecare an și anul acesta Primăria și Consiliul Local s-au preocupat pentru a aduce bucurie copiilor din Satu Mare și Țibeni. Fiecare copil va primi dulciuri în sumă de 35 de lei asta însemnând 18.000 de lei în total”, a spus primarul. El a ținut să precizeze că Primăria și Consiliul Local au făcut investiții importante în infrastructura școlară în vederea îmbunătățirii condițiilor de învățământ. ”An de an investind în spații de joacă, dotări și amenajări la școli, în reabilitarea unităților de învățământ am creat condiții moderne de învățământ pentru toți copii. Avem în lucru o sală de sport ultramodernă în valoare de 1,5 milioane de euro. De asemenea, suntem în faza de achiziție a echipamentelor IT la școlile din Satu Mare și Țibeni asta însemnând tablete, laptopuri, table interactive dar și mobilier nou, investiție de un milion de lei. Toate aceste materiale vor ajunge după sărbători. Mai avem un proiect depus pe ”școala verde” în valoare de 3,7 milioane de euro. Școala de la Țibeni a fost reabilitată total în ultimii ani. Totodată la Zilele comunei am premiat 20 de copii cu rezultate deosebite la învățătură. Toate astea pentru ca ai noștri copii să dispună de tot confortul și de toate condițiile pentru a performa”, a spus Lavric. El a ținut să transmită un mesaj acum la final de an. ”Primăria și Consiliul Local transmite tuturor copiilor, părinților și cadrelor didactice sărbători fericite și un sincer la mulți ani”.