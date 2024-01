DIVA anunță premiera mult-așteptatului sezon 4 al serialului dramatic de succes Astrid și Raphaëlle/Astrid et Raphaëlle. Telespectatorii vor avea parte de o nouă serie de 8 episoade de 60 de minute, pline de mister, dramatism și răsturnări neașteptate de situație, din 8 ianuarie, în fiecare luni, de la ora 20:00, la DIVA.

Al patrulea sezon din Astrid și Raphaëlle readuce în prim-plan echipa dinamică formată din Astrid și Raphaëlle – interpretate de Sara Mortensen (Blast, Arta crimei/L’art du crime), respectiv Lola Dewaere (The Target, Fear by the Lake). În această nouă serie, cele două fac echipă pentru a încerca să rezolve alte cazuri misterioase: furtul sângeros al unor diamante, un joc de șah machiavelic, o crimă aviatică, o victimă care moare de două ori și nu numai. În paralel, au probleme serioase și pe plan personal!

Fratele vitreg al lui Astrid – Niels (care are 7 ani) – apare brusc în viața ei și se ține după ea ca scaiul! Ceea ce-i pune piedici serioase în relația pe care încearcă să o construiască cu Tetsuo! Iar Raphaëlle crede că a clarificat relația cu Nicolas, dar o neînțelegere dă totul peste cap și îi permite noii lor colege (Norah) să se interpună între ei.

În roluri secundare apar Benoît Michel (Chronicles of the Sun), Sophia Yamna (November), Jean-Louis Garçon (Les notes bleues), Husky Kihal (Taxi 4), Jean-Benoît Souilh (Le premier homme) și Kengo Saïto (The City Hunter). În acest sezon, actorii Tom Villa, Philippe Chevallier, Stomy Bugsy, Xavier Gallais, Jean-Baptiste Guégan și Hélène Médigue apar în rol episodic.

Sezonul 4 din Astrid și Raphaëlle are premiera pe 8 ianuarie, la ora 20:00, la DIVA, câte un nou episod fiind difuzat în fiecare luni.

