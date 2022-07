Primăria municipiului Suceava primește 43 de milioane de lei prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” , a anunțat astăzi viceprimarul Lucian Harșovschi, care a ținut să mulțumească pentru implicare celor de la Consiliul Județean. Harșovschi a menționat că suma va fi folosită pentru etapa a treia a investiției la ruta alternativă Suceava-Botoșani și anume la construirea unui pasaj superior de la Podul Unirii peste râul Suceava până la intrarea în DN29. ”Valoarea proiectului este de 91,630 de milioane de lei dar jumătate bani îi primim deja și urmează să găsim diferența. Vom construi un viaduct cu o lungime de 1.015 metri liniari peste calea ferată și peste o serie de proprietăți. E o sumă mare 43 de milioane de lei, consistentă pentru Suceava și le mulțumim pentru implicare celor de la Consiliul Județean și acordului politic până la urmă în alocarea fondurilor pentru că trebuie spus clar că întotdeauna când se alocă astfel de fonduri trebuie un acord politic fie la nivel de coaliție, fie de cum ai reprezentanți la București”, a declarat Harșovschi.

