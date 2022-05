În această zi a anului 1821, la ora 17:49, Napoleon Bonaparte, odinioară împărat a jumătate din Europă și stăpân peste 70 de milioane de oameni, moare în îndepărtata insulă Sfânta Elena, cu câteva luni înaintea celei de a 52-a aniversări, în urma a ceea ce s-a crezut a fi un cancer de stomac.

Ultimul cuvânt pe care l-a rostit cu vocea pierită a fost „Joséphine”, un gând plin de dor îndreptat spre prima sa soție, care murise cu șapte ani înainte.

Napoleon și-a petrecut ultimii cinci ani și jumătate din viață pe Sfânta Elena, o insulă cu o populație de numai 2.000 de oameni, fiind, în schimb, păzit de 1.400 de soldați britanici, ca nu care cumva să evadeze.

Plictisit până la exasperare și înverșunat atât pe dușmanii care îl învinseseră, cât și pe sprijinitorii care-l trădaseră, își păstrase o curte restrânsă, formată din numai câțiva ofițeri împreună cu soțiile lor, care îl urmaseră în exil.

Ultimele 18 luni și le petrecuse slăbit și cuprins de dureri tot mai mari, cu o stare accentuată de greață, dureri de cap, cu vederea slăbită, insomnie, surzenie și sângerări ale gingiilor. Cu toate că și-a înfruntat neclintit moartea, în seara zilei de 3 mai 1821 a intrat în stare de inconștiență, fiind aparent paralizat, după administrarea unei doze uriașe de calomel, un laxativ care, sperau medicii, l-ar fi putut ajuta. Avea să moară două zile mai târziu.

Napoleon a fost înmormântat pe insula unde a murit, într-un mormânt săpat la peste trei metri și jumătate adâncime, căptușit cu piatră.

A rămas aici timp de 19 ani, până la repatrierea trupului său la Paris, unde a fost înmormântat în Domul Invalizilor.

Către sfârșitul secolului XX, analiza științifică a părului lui Napoleon a dezvăluit prezența unor urme reziduale de arsenic, ceea ce i-a determinat pe unii istorici să ajungă la concluzia că nu murise din cauza cancerului, ci fusese ucis, probabil de către unul dintre curtenii săi, contele Charles Tristan de Montholon, care îi otrăvise vinul.

Motivul presupus al lui Montholon ar fi fost răzbunarea pe Napoleon pentru aventura cu soția lui.

La fel de întemeiată este și presupunerea că monarhia britanică și cea franceză restaurată l-ar fi convins pe Montholon să-i administreze doza fatală, temându-se că Napoleon ar fi putut să evadeze din nou și să răstoarne regimurile autocrate din Europa.

Tot la 5 mai:

1818: Se naște la Trier, în Prusia, Karl Marx.

1835: Se deschide prima rută de cale ferată pentru pasageri din Europa continentală, la Allée Verte, în Franța, la 11 ani după prima linie ferată britanică.

1850: Debutează mișcarea Risorgimento, odată cu invadarea Siciliei de către Cămășile Roșii ale lui Giuseppe Garibaldi.

