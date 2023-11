Narcisa Christiansen este femeia care, pornind de la o idee inspirată din viața cotidiană, a dezvoltat o întreagă afacere cu produse reutilizabile pentru igiena intimă și un brand dedicat în exclusivitate femeilor. Recent, Narcisa a prezentat publicului larg, prin intermediul emisiunii „Imperiul Leilor”, povestea brandului său, Femi.Eko.

Născută în România și stabilită în Danemarca din 2016, Narcisa Christiansen are planuri mari pentru viitor. Participarea în cadrul emisiunii „Imperiul Leilor” a determinat-o și mai mult să meargă mai departe și continue să prezinte și altor femei din alte țări, produsele inovatoare ale propriului brand.

Apariția în fața investitorilor a fost pentru tânăra antreprenoare, o dovadă de curaj, de care este foarte mandră. “A fost cu siguranță o experiență care m-a pus la încercare și care m-a făcut să mă simt vulnerabilă, dar în același timp mândră pentru curaj, căci ai nevoie ca să poți să apari în fața unor oameni capabili și mai ales în fața întregii populații. Într-adevăr, îl numesc „al doilea copil al meu” pentru că efectiv zilnic petrec mai mult timp în acest proiect decât cu copilul meu. În acele momente am resimțit toate eforturile, nopțile lungi și pasiunea pe care am investit-o în acest proiect, într-un mare cumul de emoții. Fiecare cuvânt rostit în fața Leilor a fost o reflecție asupra călătoriei mele că antreprenor și a misiunii brandului nostru. La final am răsuflat ușurată că am finalizat acest episod din viața mea și mă pot apuca pe mai departe de treabă. De mai bine de o lună, eu și oamenii din echipă am fost devotați acestui proiect, realizând strategii, prezentări, materiale ce ne-au defocusat cumva de la alte targete, însă acum cred cu toată tăria că a meritat. Este o adevărată valoare să fi putut prezenta un subiect atât de tabu în societatea românească, de a putea prezenta la televizor, în prime time, brandul și inclusiv de a putea vorbi și de a putea spune „relații intime” la TV. Mulțumim, ProTV, pentru deschiderea de a spune stop tabuurilor și stigmatizării din jurul menstruației și nu numai. Cred că această apariție are o valoare imensă în acțiunile noastre de educație pe care le demarăm în cadrul Femi.Eko. În plus, poate oamenii vor conștientiza mai mult nevoia societății moderne de a lua acțiune în ceea ce privește mediul înconjurător, reciclare și refolosire. Legat de răspunsul Leilor, cred că a fost unul corect, asta pentru că cifrele de acum 3 luni nu spuneau ce spun astăzi și nici nu vor spune, după un pitch de 45 minute, unde vom fi în 3 ani. Chiar le mulțumesc pentru încurajări, pentru că m-au motivat să dovedesc că o companie românească poate ajunge un nume internațional, care, sper eu, va schimba viețile a milioane de femei și va readuce un dram de speranță în protejarea planetei noastre.”

Principalele valori ale brandului sunt grija de sine, inovația și respectul față de ce lăsăm generațiilor viitoare. Produsele oferite sunt prietenoase atât cu corpul, cât și cu mediul înconjurător, într-o eră care are nevoie de soluții moderne și alternative prietenoase.

Îmi doresc ca publicul să înțeleagă că oricine, indiferent de background sau circumstanțe, poate să-și urmeze visul și să creeze ceva valoros. Și aici nu mă refer la valoarea financiară de a avea propriul business, ci mai degrabă la ceea ce lăsăm în urmă, potențialul unui business de a schimba jocul, de a veni cu o soluție inovatoare și de a crea noi tradiții și obiceiuri sănătoase cu diverse valențe. Putem crea valoare doar prin a fi mai buni, mai responsabili cu ce și cum consumăm și ce lăsăm în urma noastră, atât ca valori, cât și ca amprenta asupra mediului. Sincer, când văd mesaje de mulțumire de la cliente, prin care spun că viața li s-a schimbat, acele momente sunt cele în care știu că scopul meu și al nostru, ca brand, este mai presus de ideea de business, este motivația că schimbi viața oamenilor în bine. Și asta pe termen mai lung decât cred unii. Femi.Eko nu este doar despre produse, ci despre o viziune de a schimba modul în care privim sănătatea și mediul. Aș vrea că oamenii să se inspire din călătoria noastră și să realizeze că determinarea, pasiunea și integritatea sunt ingrediente esențiale în drumul către succes. Și o facem cu dragoste și recunoștință pentru fiecare mică reușită!.”

Femi.Eko este un brand creat de Narcisa Christiansen, ce a adus în prim plan și în țara noastră conceptul de produse menstruale reutilizabile, 100% sustenabile și sănătoase. În portofoliul Femi.Eko se regăsesc numeroase articole de igienă intimă, de la chiloți menstruali, absorbante care pot fi refolosite până la 2 ani, cupe sau discuri menstruale și până la costume de baie confecționate din țesături reciclate – toate folosind tehnologii inovatoare și materiale 100% naturale, prietenoase atât cu corpul uman, cât și cu Planeta.

Suntem în proces de cercetare și dezvoltare pentru noi produse care să completeze gama noastră existentă, iar la acest moment deținem un patent în curs pentru chiloții menstruali, ce prezintă straturi absorbante pe bază de cânepă și bumbac organic, care au proprietăți antibacteriene naturale. De asemenea, am creat și un design nou pentru discul menstrual, care are mult mai multe beneficii decât cupele menstruale. În plus, tocmai am înregistrat ca inovație – cam același lucru cu un patent, dar care durează mai puțin pentru a se obține – discul menstrual cu proprietăți antibacteriene. Este un produs din 100% silicon medicinal și are inclusă tehnologia medicală antibacteriană Saniconcentrate. Această tehnologie face că discul nostru să fie unicul în lume care va putea fi purtat imediat după achiziție, chiar și dintr-o benzinărie. Suntem de părere că va avea un impact enorm pe viitor în domeniul acesta. În curând, lansăm și gama de intim care, care vă fi în proporție de 97% din ingrediente naturale, cu certificări vegane și împotriva alergiilor – Allergy Certified și bineînțeles, produse cu ambalaje reciclate. Strategia noastră a fost să avem o gama diversificată, care să se diferențieze printre competitori, cu caracteristici unice și inovații, să avem expunere cât mai mare online internațional, prin site-uri dedicate Femi.Eko. Aceste acțiuni au făcut parte din strategia noastră de start-up, care, de fapt, ne ajută în pasul următor, adică în 2024-2025, să găsim parteneri de retail de notorietate, care să recunoască importanța inovațiilor noastre pentru consumatorul final. Ne-am dezvoltat internațional prin intermediul a 5 platforme online – DE (Germania), SE (Suedia), RO (România), COM (internațional), DK (Danemarca), iar acum suntem prezenți în câteva farmacii din România, vom fi prezenți începând cu luna noiembrie în peste 400 de magazine din Germania și suntem în curs de semnare a unui contract local de distribuție pentru industria farma din România. Ne dorim expansiunea pe noi piețe europene, conform planului, cu mai multe magazine online, dar și în farmacii, magazine de beauty și magazine de retail. Credem cu tărie că produsele noastre pot aduce valoare în viața multor femei și vrem să le facem accesibile la scară largă. Îmi doresc, ca Femi.Eko să devină un nume de referință în industria de îngrijire feminină, nu doar în Europa, ci global. În următorii, văd brandul nostru extinzându-se în multe alte țări, cu o gamă de produse îmbogățită și cu un impact pozitiv asupra comunităților în care activăm și nu numai. În prezent, studiile arată că produsele menstruale reutilizabile vor deține monopol pe piață de prin anul 2026. Din punct de vedere profesional, mă văd continuând să conduc și să inspir echipa Femi.Eko, dar și să mă implic în alte inițiative care promovează sănătatea, inovația și sustenabilitatea. Nu este exclus un exit, dacă acest lucru ar însemna ca brandul să se extindă la cote pe care eu/noi nu le putem atinge organic și care pot influența pozitiv viețile a milioane de femei.

Povestea produselor ecologice de igienă intimă Femi.Eko® a debutat la începutul anului 2021. Femi.Eko®, un brand care are misiunea de a crea produse menstruale reutilizabile și ecologice, la prețuri avantajoase și ușor de accesat pentru toate femeile. Mai multe detalii pe https://femieko.ro/.