Family Office este o entitate nou creată, condusă de un președinte – rol ocupat de dl. Nawaf Salameh – alături de doi vicepreședinţi.

Realizările și rezultatele financiare ale grupului trebuie ȋnţelese și raportate la nivel global, nu doar la nivelul ţării de origine a investiţiei.

Alexandrion Group a creat o echipă de experţi ȋn băuturi spirtoase globală. Această echipă va crea o varietate mare de branduri de votcă pentru a acoperi cererea la nivel global pe acest segment, generată de sancţiunile impuse producătorilor ruși.

Alexandrion Group are o nouă structură organizaţională care permite o gestionare mai eficientă a afacerilor grupului, care au cunoscut o expansiune amplă la nivel global, ȋn ultimii ani. Un rol cheie ȋn această structură ȋl are entitatea Family Office, condusă de un președinte, rol ocupat de dl. Nawaf Salameh și de doi vicepreședinţi, roluri care vor fi ocupate de doi dintre cei trei fii ai săi, Antonio Salameh și Roberto Salameh.

“În 1994 am pus bazele unei afaceri cu entuziasmul, energia și viziunea unui tânăr antreprenor aflat la ȋnceput de drum, care ȋși dorea să cucerească lumea” a spus dl. Nawaf Salameh, Președinte Fondator Alexandrion Group.

Am avut doi lideri puternici, marcanţi, ca surse de inspiraţie pentru viziunea mea de business: Alexandru cel Mare și Constantin Brâncoveanu. După aproape 30 de ani, afacerea mea este liderul pieţei de băuturi spirtoase și vinuri din România și un jucător puternic, aflat ȋntr-un proces strategic de expansiune globală agresivă. Astăzi, Alexandrion Group nu mai reprezintă un singur om, Nawaf Salameh, ci familia Salameh. Eu am fost cel care a pus bazele afacerii, am construit-o până la nivelul de jucător global, iar mai departe o voi conduce transferând viziunea și valorile mele generaţiilor viitoare, pentru a asigura continuitatea și integritatea business-ului. Această afacere va rămâne ȋntotdeauna ȋn familie. Generaţiile viitoare nu vor putea ȋnstrăina nicio parte din afacerea de familie” a adăugat dl. Salameh.

Family Office coordonează serviciile partajate la nivelul grupului: finanţe si control, tehnologia informaţiei și tranformare digitală, lanţ de distribuţie, juridic, conformitate și reglementare, marketing și branding, afaceri corporative internaţionale, resurse umane și trade marketing, conduse de Chief Experience Officers (CXO), precum și afacerile grupului ȋn diverse segmente: distilerii și fabrici, distribuţie și trading, hoteluri și magazine, energie și imobiliare, conduse de Chief Executive Officers (CEO).”

Dl. Salameh a subliniat și faptul că este extrem de important ca realizările și rezultatele financiare ale unui grup, așa cum este Alexandrion Group, trebuie ȋnţelese de public și raportate la nivel global, nu doar la nivelul ţării de origine a investiţiei, pentru a reflecta corect amploare proiectelor și valoarea lor.

“Alexandrion Group trebuie privit de către cei care realizează topuri ȋn România, ca o organizaţie globală, nu doar din prisma companiei cu cea mai mare cifră de afaceri din grup. Pentru a reflecta realitatea, aceste topuri trebuie să includă și grupuri de companii, nu doar companii și trebuie luată ȋn considerare activitatea din toate ţările ȋn care grupul este prezent. Antreprenorii care au reușit să iasă ȋn afara graniţelor ţării și să construiască afaceri internaţionale, trebuie să fie o sursă de inspiraţie și motivare pentru ceilalţi antreprenori, care, poate, nu au curajul, ȋncă, să facă o astfel de mișcare. Topurile realizate astfel descurajează antreprenorii, ȋn loc să ȋi motiveze. Fiecare companie sau grup de companii trebuie tratat la valoarea sa reală” a explicat dl. Nawaf Salameh.

“Când am deschis firma din Brazilia nu m-am gândit doar la afacerea mea, ci la toţi antreprenorii din România care mi-ar putea urma exemplul. Am deschis o ușă și pentru alte companii sau grupuri de companii ȋnfiinţate ȋn România. Trebuie să fim conștienţi cu toţii că, ȋn ziua de astăzi, toate informaţiile lansate ȋn spaţiul public se propagă rapid la nivel internaţional, așa că acestea trebuie să fie corecte și complete. În caz contrar pot afecta puternic imaginea organizaţiilor sau a celor despre care se vorbește” a adăugat dl. Nawaf Salameh.

La ȋnceputul lunii martie, Alexandrion Group a încetat parteneriatul său cu producătorul de votcă de origine rusă, Beluga Group, asumându-și pierderi ȋn valoare de aproximativ 1 milion de euro, ca parte a eforturilor sale de a-i susţine pe cei afectaţi de criza din Ucraina. Pentru a acoperi cererea pe acest segment, generată de sancţiunile impuse producătorilor ruși, Alexandrion Group a creat o echipă de experţi ȋn băuturi spirtoase globală. Această echipa care va crea o varietate mare de branduri de votcă.

“Suntem ȋntr-un proces agresiv de ȋnlocuire a brandurilor de votcă rusească eliminate din piaţa internaţională. Avem o echipă formată din experţi din mai multe părţi ale lumii, cu know-how vast, capabilă să producă cea mai bună votcă. În curând vom lansa o votcă premium care va schimba regulile ȋn categorie” a concluzionat dl. Salameh.