Parteneriatul Junior Achievement România – HP Inc. România continuă și în anul academic 2021-2022, pentru implementarea celei de-a treia ediții a programului HP LIFE.

Prin susținerea HP Foundation, tinerii din România pot avea acces gratuit la varianta în limba română a cursurilor de formare a competențelor antreprenoriale și IT. Modulele componente acoperă procesul de înființare a afacerii, finanțare, marketing și comunicare, planificare strategică, previzionarea vânzărilor, administrarea operațiunilor ș.a.

23 de consultanți voluntari, profesioniști din HP se vor implica activ, în perioada martie-mai 2022, în procesul de mentorat pentru echipele de studenți participante la Incubatorul JA BizzFactoryTM. Ei vor sprijini echipele să dezvolte ideile de afaceri, oferindu-le feedback, consultanță și recomandări, pe baza planului de afaceri și clarificându-le întrebările legate de poziționarea pe piață a business-ului, consolidarea secțiunilor planului de afaceri (ex. finanțe/marketing/clienți/vânzări etc.), utilizarea tehnologiei și instrumentelor digitale ș.a.

„Parteneriatul cu Junior Achievement România, în cadrul programului HP LIFE, a devenit deja o tradiție pe care o vom continua an de an, deoarece cred cu tărie că tehnologia și competențele digitale sunt o componentă importantă a procesului de educație. Am ajuns la a treia ediție a acestui program în România și sunt mândru de colegii mei care s-au implicat, devenind mentori pentru studenți și ajutându-i să-și dezvolte ideile de afaceri. Este minunat să văd că HP LIFE stârnește interesul tinerilor din România. Până acum, peste 125.000 de tineri au participat la cursurile organizate în cadrul acestui program.” – Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. România

Echipa de studenți, care demonstrează în cadrul pitch-ului că are un pilot de business fezabil și care utilizează inteligent tehnologia, are șansa de a câștiga premiul Best Tech Idea, și va fi susținută cu resurse pentru a-și dezvolta start-up-ul.

De asemenea, voluntarii înscriși anul acesta au ocazia să se implice prin Virtual Innovation Challenge, în lucrul efectiv pe echipe de studenți, pornind de la probleme reale, pentru a identifica soluții fezabile prin folosirea tehnologiei. Ei le vor împărtăși tinerilor din experiența lor profesională, cu exemple și soluții, pentru a se pregăti să lucreze în domeniul/jobul respectiv, elemente pe care le consideră relevante pentru ei, pe care le pot utiliza dacă vor fi angajați într-o companie sau își vor deschide propria afacere.

La edițiile anterioare ale programului HP LIFE, 35 de voluntari au fost mentori pentru 18 echipe de studenți și i-au sprijinit să-și dezvolte ideile de afacere. Peste 1.200 de studenți de la universități din toată țara au participat la webinare.

Cursurile HP LIFE au fost apreciate pentru conținut, aplicabilitate și studii de caz, atât de către profesorii, cât și de tinerii participanți.

„Într-o lume în care puterea pe care ți-o dau informația de calitate și accesul la tehnologie, este din ce în ce mai important pentru tineri să își dezvolte cu adevărat cunoștințele și abilitățile antreprenoriale, fie că vor lua decizia de a-și iniția și gestiona propria afacere, fie că se vor angaja și vor lucra într-o companie și vor veni cu propuneri legate de strategie. În ambele situații, resursele educaționale care îmbină elementele teoretice cu cele practice, așa cum sunt cursurile HP LIFE, care vin în completarea programului JA Educație antreprenorială, dar și o experiență de învățare practică, care îți dă posibilitatea să intri în legătură cu profesioniști din companii fac diferența și îi ajută pe tineri să se pregătească pentru provocările din viitor.” – Alice Duțu, Director Programe, Junior Achievement România