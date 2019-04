Președintele organizației județene a partidului Pro România, deputatul Cătălin Nechifor, a anunțat că la nivelul județului Pro România a strâns 16.019 de semnături pentru susținerea candidaturilor la alegerile eurparlamentare în timp ce la nivel național cifra este de 508.000. El a ținut să remarce că pe listele naționale nu se află nici un nume de sucevean subliniind că PNL și USR Plus ”au predat Moldova” neavând în top 10 nicio persoană din regiunea de nord est.

”Cert este că două mandate și primul mandat 2007-2009 dar și 2019-2014 Suceava a avut om în Parlamentul European. Am avut eu onoarea să fiu în primul mandat în al doilea mandat a fost un coleg de la PDL. Din 2014 până acum Suceava nu mai are om în Parlamentul European și nici nu va avea. Acest lucru nu e tocmai bine. La PSD nu am văzurt pe nimeni din zonă, la PNL dacă ne uităm bine pe lista lor nu vedem pe nimeni nu doar din Suceava din toată Moldova nimeni de la PNL în top 10. Asta înseamnă că și PNL dar și USR pentru că e aceeași situație au predat Moldova nu îi interesdează foarte mult. S-au concentrat ca efort electoral uman și logistic pe Ardeal. Pro România a depus spre sfârșit listele electorale și a fost decizia mea de a nu avea om pe lista națională dintr-un motiv extrem de obiectiv. Mi-am dorit să avem o competiție oarecum neutră la Suceava în condițiile în care știam că PSD nu are om , PNL nu are om, ALDE nu are om, USR Plus nu are om, PMP nu are om. Atunci am zis că nici noi nu vom pune pe nimeni”, a spus Nechifor.

El a adăugat că ținta Pro România este aceea de a obține 3-4 locuri de europarlamentar. ”Nici un partid nu va putea angaja în bătălia electorală o persoană locală care să devină un factor suplimentar de a trage voturi pe 26 mai. Atunci ne măsurăm echilibrat, natural, neutru cu toate forțele politice și cred că e o poziționare foarte bună pentru alegerile locale de anul viitor. Vom pleca dintr-o situație ca la formula 1 din calificări și vom putea să ne așezăm pentru bătălia de anul viitor”, a conchis Nechifor.