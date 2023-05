Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, a inaugurat oficial Institutul de Științe Agricole cu scopul de a ajuta la dezvoltarea sistemelor alimentare durabile prin furnizarea de soluții bazate pe știință în domeniul agricol.

Vorbind la inaugurare, Paul Bulcke, președintele Nestlé, a declarat: „Am dezvoltat relații directe cu generații de fermieri din întreaga lume. Pentru a continua să oferim oamenilor alimente gustoase, hrănitoare și la prețuri accesibile, trebuie să facem împreună tranziția la un sistem alimentar mai durabil. Noul institut ne va consolida cunoștințele în domeniu și va folosi rețeaua noastră globală pentru a sprijini comunitățile agricole și a ne proteja planeta”.

Cu sistemele alimentare globale aflate sub presiune, există o nevoie urgentă de a accelera noi abordări care să asigure o aprovizionare durabilă cu alimente pentru o populație mondială în creștere, contribuind în același timp la nivelul de trai al fermierilor.

La noul institut, experții Nestlé analizează și dezvoltă soluții în domenii cheie de interes, cum ar fi: știința plantelor, sistemele agricole și animalele care furnizează lapte.

Institutul construiește pe experiența deja existentă a companiei în domeniul științei plantelor de cafea și cacao. De-a lungul multor ani, oamenii de știință de la Nestlé au contribuit la planurile durabile de aprovizionare cu cacao și cafea ale Nestlé – Nestlé Cacao Plan și Nescafé Plan – incluzând și recenta descoperire a mai multor soiuri de cafea rezistente la boli și la secetă .

Nestlé consolidează acum această expertiză și o extinde și la alte culturi, precum leguminoase și cereale. Institutul lucrează, de asemenea, cu fermieri pentru a testa practicile agricole regenerative cu scopul de a îmbunătăți sănătatea solului și a încuraja biodiversitatea. În plus, experții explorează abordări noi în producția de lapte care au potențialul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în domeniile hranei pentru vaci și gestionării îngrășământului din grajd.

Jeroen Dijkman, șeful Institutului de Științe Agricole Nestlé, a declarat: „Obiectivul nostru este să identificăm cele mai promițătoare soluții pentru a promova producția de materii prime nutritive, minimizând în același timp impactul asupra mediului. Avem o abordare holistică și analizăm mai mulți factori, inclusiv impactul asupra producției, amprentei de carbon, siguranței și costurilor alimentare, precum și viabilitatea extinderii.”

Ca parte a rețelei globale de cercetare și dezvoltare a Nestlé, institutul colaborează strâns cu parteneri externi, inclusiv fermieri, universități, organizații de cercetare, start-up-uri și parteneri din industrie pentru a evalua și dezvolta soluții bazate pe știință. Noul institut reafirmă angajamentul companiei de a consolida ecosistemul unic de inovare al Elveției.

Pe lângă noile sale facilități din cadrul Nestlé Research din Elveția, institutul încorporează o unitate de cercetare a plantelor deja existentă în Franța și fermele din Ecuador, Coasta de Fildeș și Thailanda, precum și parteneriate cu ferme de cercetare.

