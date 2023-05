Ai mers legat la ochi la un interviu, la o întâlnire de afaceri ori la examen? Nu la propriu, dar cu siguranță ai făcut-o la figurat. Te-ai lăsat ghidat de intuiție și uneori ai avut rezultate neașteptate. Te-ai întrebat, poate, de ce lucrurile par mai ușoare când ești mai puțin îndârjit, iar când depui eforturi uriașe să ieși în evidență obții…contrariul. Răspunsul e simplu.

,,Succesul nu se obține doar prin disciplina caracteristică oricărui antreprenor, prin oferirea unor produse ori servicii de calitate, prin faptul că ești foarte mai bun în ceea ce faci – lucruri esențiale de altfel în atingerea oricărui obiectiv fixat în minte – ci mai ales prin networking. Relaționarea este o artă, iar relațiile se construiesc continuu, nu când ai nevoie de ceva,” Crina Diculescu – antreprenor și specialist în networking.

Oamenii sunt obișnuiți să se privească în ochi atunci când vorbesc, cu atât mai mult atunci când fac networking. Comportamentul non-verbal reprezintă peste 55% din comunicarea cu ceilalți, o spun studiile, o spune și experiența fiecăruia dintre noi. Reacțiile celuilalt ne ghidează conversația, iar în business ne ajută să identificăm anumite sensibilități ori nevoi ale potențialului client.

Zeci de antreprenori din toată țara și-au pus ochelarii de somn și au renunțat pentru o oră la acest simț. De ce să vrei să renunți însă la un asemenea avantaj?

,,Ideea organizării unei sesiuni de networking pe nevăzute a apărut după ce le-am cunoscut pe gemenele Silvia și Irina, protagonistele documentarului „Când culorile au tăcut”. La 24 ani, din cauza morții tatălui lor, cele două surori și-au pierdut 80% din acuitatea vizuală, în doar câteva săptămâni. Cum au reușit să se adapteze noilor condiții de viață întrece orice imaginație. Irina este căsătorită, are un copil și lucrează ca și contabil. Silvia este angajată într-o corporație și se implică în proiecte caritabile. Gemenele o viață socială plină, fac sport constant, merg la dans, iar în timpul liber susțin prezentări inspiraționale în școli, în corporații. Trăim într-o lume în care prima impresie contează, iar primul lucru pe care îl percepem este imaginea. Prin organizarea unei sesiuni de networking pe nevăzute am încercat să provocăm oamenii să se cunoască și din altă ipostază, să lase la o parte barierele, pe care cu toții le avem într-o mică ori mai mare măsură,” Crina Diculescu – antreprenor și specialist în networking.

,,Timp de aproximativ o oră, am încercat să aducem un pic de conștientizare în rândul participanților, iar rezultatul a fost spectaculos. Oameni care nu se cunoșteau până în acel moment au început să vorbească fără să se privească, fără să știe nimic unii despre alții. Poți fi un profesionist desăvârșit, dar să interacționezi mai greu cu oamenii. Faptul că nu s-au putut vedea ori judeca după aparențe, a încurajat în crearea unei legături mai profunde între participanți,” Aida Ivan – psiholog.

,,A fost o experiență deosebită, cu multe sentimente: teamă de necunoscut, îngrijorare, neliniște. Am făcut cunoștință cu un domn pe care nu-l știam și eram nerăbdătoare să-l văd. Recunosc că nu am vorbit foarte mult în timp ce eram legați la ochi, însă abia așteptam să îmi dau jos ochelarii de noapte ca să pot vedea cu cine am comunicat. Eram foarte curioasă. A fost un exercițiu interesant de conștientizare. M-a impresionat foarte mult povestea gemenelor, puterea care se simțea din vocile lor, dorința de a activa în domenii în care contribuie la starea de bine a celorlalți,” Georgiana Enache – antreprenor.

,,Totul a fost inedit: oameni drăguți, mâncare rafinată, vin bun., locație excelentă. Românii știu să se simtă bine și să comunice. Sunt deschiși, sociabili și curioși. Nu sunt vorbitor de limba română, nu încă. Cu majoritatea participanților discut însă în engleză, limba nu mai e de mult o barieră de comunicare în România. A fost un eveniment grozav. MCD Media Ashley Dyer, Marketing Director, Australia

Tuturor ne place să cunoaștem oameni noi, dar ideea clasicului schimb de cărți de vizită ori respectarea unui anume protocol atunci când participăm la astfel de evenimente pare ușor depășită. Nu mai vorbim de întâlnirile prăfuite ca să nu zic plictisitoare în care aceeași oameni își expun aceleași idei. Cu siguranță fiecare dintre noi ne-am trezit în mijlocul unor astfel de reuniuni.

,,Eu am căutat dintotdeauna să creez un mediu efervescent, prietenos, în care oamenii se simt confortabil să se deschidă unii în fata altora, să se cunoască în primul rând ca oameni, apoi ca antreprenori. Fără o legătură trainică la nivel uman: fără empatie, fără o doză de vulnerabilitate, fără deschidere și fără curiozitatea de a-l cunoaște pe celălalt, nu prea ai cum sa faci networking de calitate,” Crina Diculescu – antreprenor și specialist în networking.