De 10 ani Andreea Marin prezidează Gala Atipic Beauty, iar vedeta a vorbit în exclusivitate pentru Click! despre evenimentul care continuă să schimbe o mulțime de vieți!

Click!: Atipic Beauty împlinește zece ani! Zece ani în care ați schimbat împreună atâtea vieți, de unde a pornit totul?

Andreea Marin: Magda Coman, inițiatoarea acestei mișcări și-a dat seama că un pas înainte înseamnă să ai un producător capabil să adune forțe pozitive și să coaguleze oameni care pot duce mai departe ideea ei. Ideea nu îmi aparține, îi aparține ei. Ea este în scaunul cu rotile, ea s-a născut așa însă important de știu este că a reușit, are doi copii, are o familie frumoasă, este o luptătoare, schimbă viețile altora. Și iată, ne-am unit forțele și apoi și cu Alin Gălățescu, Art Director al defilării din această gală, așa că lucrurile au crescut de la an la an.

Care este cea mai importantă lecție învățată de-a lungul celor zece ani de lucru cu acești oameni frumoși?

Frumusețea este în noi și nu în aparențe, un om trebuie privit prin prisma realizărilor sale și nu prin prisma a ceea ce vedem, că stă într-un scaun sau nu, că se deplasează mai greu în viață sau nu. Mintea lui poate zămisli idei extraordinare care să schimbe și alte vieți.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/interviurile-click/andreea-marin-interviu-de-suflet-cum-a-reusit-sa-2265606.html