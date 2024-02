Tommy Hilfiger a fost în centrul atenției vineri, 9 februarie, cu „A New York Moment”, în cadrul New York Fashion Week. Într-o seară de Ospitalitate Hilfiger la The Tommy, care a însemnat transformarea cromatică a Oyster Bar în roșu, alb și albastru, brand-ul a adus moda, spectacolul și faima la Grand Central Terminal. Începând ca o scrisoare de dragoste către New York, colecția Toamna-Iarna ‘24 a redat stilul unic al orașului și l-a reinterpretat cu un twist specific Tommy. Seara a fost momentul în care s-a anunțat revenirea la ADN-ul TOMMY HILFIGER, la codurile stilului Classic American Cool și la un look inspirat de viața din New York.

Fall ‘24 Collection Statement

„BINE AȚI VENIT LA „UN MOMENT NEW YORK”.

Colecția Toamna-Iarna ‘24 a început ca o scrisoare de dragoste către New York, deoarece Tommy Hilfiger a comprimat o viață întreagă de amintiri într-un „Moment New York” perfect. Colectia este inspirată de New York, locul unde Classic American Cool s-a născut, redând stilul unic al orasului si reinterpretându-l cu un twist specific Tommy. Este spiritul prep, modernizat prin prisma New York-ului.

Continuând tradiția de prelucrare a detaliilor atletice în colecțiile sale, Tommy aduce o abordare nouă în ceea ce privește îmbrăcămintea sport americană casual. Stilul prep clasic din anii ’90, se traduce prin rugby, blazer, pantaloni chino și jacheta de varsity, și a fost îmbogățit cu piese texturate din velur, țesătură twill cu model Herringbone, și dungi cretoase. Paltoanele pentru femei sunt confecționate din lână de cămilă, prezontă carouri amplificate și tweed în nuanțe pământii, în timp ce tricotajele și rochii mini polo sunt realizate din cașmir premium. Silueta provine dintr-o perioadă în care TOMMY HILFIGER avea o perspectivă mai relaxată asupra codurilor prepi americane, jucându-se cu un croi mai larg la pantaloni, o poziționare relaxată a nasturilor și îmbrăcăminte de exterior voluminoasă. Stilul Tommy Americana prinde viață în nuanțe de roșu, alb și albastru care infuzează ADN-ul iconic al mărcii cu modernitate.

Entertainment & Experience

Spectacolul a fost gândit ca o experiență intimă, fiind integrat în decorul faimosului Oyster Bar din Terminalul Stației Grand Central, cu un twist al felului în care Tommy oferă fashion entertainment. Oaspeții au fost conduși în subteran pentru a participa la o experiență fermecătoare care a fost ca și cum se aflau în cel mai distractiv (și nu doar atât) club secret al modei. Legendele divertismentului Questlove și câștigătorul multi-GRAMMY® Jon Batiste au adus muzica pe podium cu un twist specific Tommy.

Soundtrack-ul lui Questlove, inspirat de Grand Central, a fost expus sub forma unei călătorii prin cele cinci cartiere din New York. Jon Batiste a oferit un final plin de energie interpretând piesa sa de succes „Freedom”, interpretarea sa live fiind un moment integrat între spectacole de la Premiile GRAMMY® și cel din la Las Vegas.

Pentru a aduce un omagiu istoriei lui Tommy, Oyster Bar a fost decorat într-un mod care făcea trimitere la stilul și istoria personală a visătorului american suprem. Băncile cu lambriuri din lemn și pernele cu dungi au adăugat o notă de intimitate și vor fi donate pentru Material For The Arts, din dorința de a oferi înapoi comunității locale. Tușele cromaticii ADN-ului de brand, roșu, alb și albastru, au fost folosite în personalizarea șervetelor de masă și suporturilor de pahar, prin ilustrații realizate manual cu iconografia orașului, în timp ce covorul bleumarin a completat spațiul decorat în stilul emblematic Tommy. Oaspeții au fost răsfățați cu cocktailuri la fel de atemporale precum restaurantul, inclusiv Old Fashioned și preferatul lui Tommy – clasicul Martini.

Role of ‘See Now, Buy Now’

Îmbrățișând faptul că „See Now, Buy Now” s-a mutat de pe podium și în conversația culturală cotidiană, oaspeții din primul rând au fost în centrul atenției, purtând produse din colecțiile disponibile pe platformă.

VIP-urile au purtat colecțiile Primăvara ‘24, și astfel rezonanța și vizibilitatea produselor au excelat, generând un nou hub de experiențe de brand prin care se intercalează talentele și conținutul pe care acestea îl creează. Vedete din întreaga lume parte din F.A.M.E.S – fashion, artă, muzică, entertainment și sport, au întruchipat stilul Classic American Cool în produse roșu, alb și albastru. În următoarele luni urmează să fie lansate noi materiale revoluționare pe platformele mărcii, în timp ce talentele luminează străzile din New York în cele mai recente colecții.

Cast and Partners

O distribuție de creatori de modă de top au lucrat împreună pentru a organiza spectacolul, amplasat chiar sub uluitorul tavan boltit, realizat din țiglă, al Oyster Bar din Grand Central. Casting-ul lui Michelle Lee i-a reprezentat pe Tommy Girl și Tommy Boy – nativi din New York, care au devenit încrezători și cool, și s-au integrat în viața de oraș și stilul acestuia.

Styling-ul și Direcția Creativă au fost asigurate de Joe McKenna, iar producția de evenimente de Keith Baptista și Prodject Agency. Spectacolul a fost difuzat pe canalele sociale TOMMY HILFIGER și promovat prin partenerii care definesc momentul în cultură.

Ai ratat show-ul?

Click aici pentru a accesa ‘A New York Moment’.

Prietenii și fanii brand-ului sunt invitați să se alăture conversației în social media folosind #TommyHilfiger, #NYFW și @TommyHilfiger.