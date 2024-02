Oaspeții VIP Sofia Richie Grainge, Damson Idris, Sonam Kapoor, Junho Lee și Nicole Warne au stat în primul rând, și Jon Batiste a încheiat spectacolul.

Tommy Hilfiger a fost în centrul atenției vineri, 9 februarie, cu „A New York Moment”, în cadrul New York Fashion Week. Într-o seară de Ospitalitate Hilfiger la The Tommy, care a însemnat transformarea cromatică a Oyster Bar în roșu, alb și albastru, brand-ul a adus moda, spectacolul și faima la Grand Central Terminal. Începând ca o scrisoare de dragoste către New York, colecția Toamna-Iarna ‘24 a redat stilul unic al orașului și l-a reinterpretat cu un twist specific Tommy. Seara a fost momentul în care s-a anunțat revenirea la ADN-ul TOMMY HILFIGER, la codurile stilului Classic American Cool și la un look inspirat de viața din New York.

The ‘Tommy’ Family Sits Front Row

Sofia Richie Grainge, noul brand ambassador TOMMY HILFIGER Womenswear pe termen lung, remodelează ceea ce înseamnă să influențezi moda astăzi și a adus în primul rând interpretarea stilului Classic American Cool, alături de soțul său, Elliot Grainge, producător muzical. Damson Idris, actor de la Hollywood și ambasador multianual TOMMY HILFIGER Menswear a avut de asemenea o apariție specială. Idris filmează în prezent APXGP, un lungmetraj foarte așteptat Formula One™ sponsorizat de Tommy Hilfiger și produs de Dawn Apollo Films, care îi aparține lui Sir Lewis Hamilton.

Continuând moștenirea TOMMY HILFIGER de parteneriat cu cele mai emblematice talente ale culturii pop din întreaga lume, în spațiul din New York au fost prezente eleganta actriță indiancă Sonam Kapoor, Junho Lee, un pionier în industria de film și muzică din Coreea, și Nicole Warne, vedeta modei australiene. Senzații în muzica și divertismentul din Thailanda, Pond Naravit, Phuwin, Win Metawin au reprezentat mișcarea T-Wave la spectacol.

Vedeta campaniei Toamna ‘23 TOMMY HILFIGER, Paloma Elsesser, a fost pe podium în timp ce fratele ei, Sage Elsesser, a urmărit-o din primul rând alături de GloRilla, Central Cee și Nayeon – vedete ale culturii pop care au apărut și în campaniile recente ale mărcii.

Vedeta divertismentului, Kelly Rutherford, a participat la spectacol alături de noii ambasadori ai familiei Tommy, Noah Beck, Sabrina Quesada, Jasmine Tookes, Lyndsey Vrckovnik, Sophia Hublitz, Mason Gooding, Justine Skye, Elle Smith, Orion Carloto și Grier Henchy. Printre invitații speciali au fost și Edison Chen, Mia Regan, Xenia Adonts, Jacob Rott, Adele Exarchopoulos și Ryan Prevedel.

Prietenii și fanii brand-ului sunt invitați să se alăture conversației în social media folosind #TommyHilfiger, #NYFW și @TommyHilfiger.