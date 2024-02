Momente cumplite pentru Nick Rădoi. Milionarul a fost diagnosticat, vara trecută, cu cancer de colon, în timpul unei banale operații de apendicită. A stat opt ore în operație, după care au urmat trei luni chinuitoare de chimioterapie. Nick Rădoi a povestit pentru Click! tot calvarul prin care a trecut!

„Eu am dispărut din presă de un an de zile. Problema care a fost: eram în Mexic și a început să mă doară jos, în partea dreaptă, sub stomac. Aveam dureri mari, m-au dus am făcut o analiză, un CT, m-au băgat într-un tub, și diagnosticul lor a fost că am probleme cu apendicita. Am fost de acord să fac operația aici, în Mexic. Operația era una simplă, am fost la un spital foarte bun aici, o doctoriță foarte bună, dar s-a întâmplat că, în timpul operației, nu a fost apendicita și a găsit o tumoare pe colon de 9 cm. Doctora a sunat-o imediat pe fiica mea, care e doctor, și ea și-a dat acordul să-mi scoată tumora. Eu eram pe masa de operație, iar intervenția care trebuia să dureze o oră, a durat, de fapt, opt ore și jumătate. (…) Am mai avut încă câteva operații în America. Din august, timp de șase luni de zile, am fost în stare foarte gravă, nu puteam să mă mișc din pat. N-aș fi crezut că mai trăiesc!”, a povestit Nick Rădoi, pentru Click!

„Mă rog la Dumnezeu zi de zi și îi mulțumesc toată viața mea pentru ziua pe care am primit-o!”, a mai declarat Nick Rădoi, pentru Click!

