Nicole Cherry a devenit mămică la 22 ani și nu vrea să se oprească aici! Solista își dorește cu ardoare și un băiețel și promite să îl facă cât de curând. Până una alta, acum este în focuri mari cu botezul pentru micuța Anastasia, care va avea loc în luna mai. Tot atunci artista se va și cununa cu iubitul ei, Florin Popa, potrivit click.ro.

Solista a acordat un interviu, în exclusivitate, pentru Click!

Nicole, cum a fost întâlnirea cu Maluma? Cum te-ai simțit să cânți pe aceeași scenă cu el, în deschiderea concertului acestuia ? De ce crezi că ai fost aleasă?

Pe 8 aprilie, a fost primul meu mare concert, la Romexpo, unde am cântat în deschiderea artistului Maluma. A fost evenimentul cel mai complex, copleșitor și, pot spune, etalon pentru cariera mea. Le mulțumesc organizatorilor, pentru că m-au ales și publicului, care a fost atât de încântat să mă vadă și să mă audă.

Propunerea a venit ca o surpriză mare, pentru mine, și chiar mi-am dorit foarte mult să fiu parte din show-ul artistului columbian și, iată, ceea ce am visat și mi-am dorit, s-a îndeplinit.

Mămica Nicole cum este? Văd că te-ai întors repede pe scenă, la treabă! Te așteptai sa devii mămică atât de tânără? Care a fost cel mai greu moment ca mămică de pana acum?

Mă simt extraordinar, este cel mai frumos lucru pe care l-am primit de la viață. Mi-am dorit să fiu mamă tânără, chiar de fetiță întâi, iar tot acest bine, din prezent, mă face să declar că sunt cel mai binecuvântat om de pe lumea asta.

Clar, viața mea de acum s-a schimbat, sunt mult mai responsabilă, dedicată fetiței noastre, cu tot ce înseamnă implicarea mea și a lui Florin, pentru a o crește și a o îngriji cât mai bine pe Anastasia.

Nu pot spune că trec sau am trecut prin momente grele, ci doar mă adaptez. Deja, am inceput proiectele pe anul acesta, am semnat cu casa de discuri Global Records, am lansat prima piesă cu echipa aceasta, „Florile Tale”, care se bucură de un succes imens

În câteva săptămâni a ajuns nr. 1 în trending și se tot menține pe acest loc. În ceea ce privește următoarele mele activități, sunt pregătită pentru a onora concertele, să îmi reîntâlnesc fanii, dar și lucrez la noile proiecte muzicale.

Ți-ai mai dori un copil?

Cu siguranță o să am doi copii sau trei, dacă am un băiat am zis că nu o să mai fac, dar dacă nu o să am un băiat a doua oară, poate o să mai încerc și o să mai fac și al treilea copil. Dar, dacă voi avea băiat și fată, clar mă voi opri la doi. Asta dacă-mi iese din a doua oară, să fie băiat.

În viitor, o să fiu mai evoluată din punct de vedere al carierei și o sper să ajung acolo unde îmi doresc, să am stabilitate, echilibru, lucru pe care îl am și acum dar poate la un alt nivel.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/nicole-cherry-se-pregateste-sa-devina-din-nou-588094.html