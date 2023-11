Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor și a serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și găzduiește în exclusivitate producțiile originale Disney+.

În luna decembrie pe Disney+ poți viziona alături de cei apropiați mult așteptata serie originală Percy Jackson și Olimpienii (Percy Jackson and The Olympians), cât și cel mai recent film Indiana Jones Și Cadranul Destinului (Indiana Jones and the Dial of Destiny). Și, bineînțeles, există o mulțime de distracții festive pe Disney+, cu toate colecțiile Singur Acasă (Home Alone) și Greu de ucis (Die Hard) disponibile, plus multe producții pentru a te introduce în atmosfera de Crăciun!

Noul film de comedie Repetiție Generală (Theater Camp) sosește la timp pentru a înveseli serile lungi și întunecate. Și nu uita că vedetele sale, Ayo Edebiri și Molly Gordon, pot fi văzute și în serialul Ursul (The Bear) de la FX care este disponibil acum pe Disney+!

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că disponibilitatea filmelor și serialelor poate varia în funcție de țară și se poate modifica.

BÂNTUIND PRIN VENEȚIA

(HAUNTING VENICE)

UN FILM 20TH CENTURY

Disponibil acum

Exclusiv pe Disney+

Kenneth Branagh interpretează rolul celebrului detectiv Hercule Poirot în acest film plin de mister a cărui acțiune se petrece după cel de-al Doilea Război Mondial. Pensionat și locuind în Veneția, Poirot participă cu reticență la o ședință de spiritism, iar uciderea unuia dintre invitați îl trimite pe detectiv într-o lume sinistră și întunecată.

POVEȘTI DE GROAZĂ AMERICANE SEZONUL 3

(AMERICAN HORROR STORIES)

29 Noiembrie

Exclusiv pe Disney+

Povești De Groază Americane este un spin-off al antologicului serial de succes premiat al lui Ryan Murphy și Brad Falchuk, American Horror Story.

Povești De Groază Americane este un serial antologic care va prezenta o poveste de groază diferită în fiecare episod.

REPETIȚIE GENERALĂ

(THEATER CAMP)

UN FILM SEARCHLIGHT

6 Decembrie

Exclusiv pe Disney+

Laureatul premiului Tony®, Ben Platt, împreună cu Molly Gordon joacă în noua comedie originală Repetiție Generală în rolurile lui Amos și Rebecca-Diane, prieteni de-o viață și profesori de teatru într-o tabără dărăpănată din nordul statului New York. Când nepriceputul Troy, expert în IT, sosește pentru a conduce proprietatea (spre ruină), Amos, Rebecca-Diane și managerul de producție Glenn își unesc forțele cu personalul și studenții pentru a pune în scenă o capodoperă și a-și salva îndrăgita tabără de vară.

JURNALUL UNUI PUȘTI: AREST LA DOMICILIU DE CRĂCIUN

(DIARY OF A WIMPY KID CHRISTMAS: CABIN FEVER)

8 December

Exclusiv pe Disney+

O poveste de sărbători amuzantă și sinceră, centrată pe Greg Heffley, elevul de gimnaziu predispus la dezastre. Filmul care îl găsește pe Greg luptând cu disperare pentru a nu se afla pe lista copiiilor obraznici a lui Moș Crăciun, în timp ce familia se pregătește pentru o furtună de zăpadă.

INDIANA JONES ȘI CADRANUL DESTINULUI

LUCASFILM STUDIO

15 Decembrie

Exclusiv pe Disney+

Harrison Ford revine în rolul legendarului arheolog, Indiana Jones, pentru această extrem de așteptată ultimă parte a francizei emblematice – o aventură mare, care străbate tot globul!

PERCY JACKSON ȘI OLIMPIENII

SERIAL ORIGINAL DISNEY+

20 decembrie

În premieră 2 episoade

Percy Jackson se află într-o misiune periculoasă. Depășind monștrii și păcălind zeii, el trebuie să călătorească prin America pentru a returna șurubul maestrului Zeus și a opri un război total. Cu ajutorul tovarășilor săi de căutare Annabeth și Grover, călătoria lui Percy îl va duce mai aproape de răspunsurile pe care le caută: cum să se integreze într-o lume în care nu se simte la locul lui și cum să afle cine îi este destinat să fie.

CEI NOUĂ OBRAZNICI

(THE NAUGHTY NINE)

FILM ORIGINAL

22 decembrie

Exclusiv pe Disney+

Andy, un elev neastâmpărat din clasa a cincea, se trezește fără un cadou de la Moș Crăciun în dimineața de Crăciun. Dându-și seama că trebuie să fi ajuns pe „lista celor obraznici” și simțindu-se nedreptățit, Andy adună o echipă formată din alți opt „obraznici” care să-l ajute să execute un jaf elaborat în Satul Moșului de la Polul Nord pentru a primi cadourile pe care consideră că le merită.

Did you know?

Vizionări fericite : Indiferent de modul în care sărbătorești acest sezon festiv, Disney+ are ceva pentru fiecare. De la Cine Este Familia Lui Moș Crăciun? (The Santa Clauses) la Percy Jackson și Olimpienii și la colecțiile complete de Greu De Ucis și Singur Acasă, exista ceva pentru toată familia.

Dacă îți place O Familie Modernă (Modern Family), încearcă Fresh Off The Boat : Suntem în anii '90, iar Eddie, în vârstă de 11 ani, iubitor de hip-hop, tocmai s-a mutat cu părinții săi într-o suburbie din Orlando, aflată în cartierul chinezesc al districtului Washington DC. Această comedie despre goana după Visului American prezintă șocul cultural pe care îl suferă familia sa de imigranți.

Seriale lansate în 2023 : Ați ratat serialele noastre de succes din 2023? Crăciunul este momentul perfect pentru a petrece timp în bucătărie urmărind primele două sezoane din Ursul de la FX , sau pentru a rezolva o crimă-misterioasă cu primele 3 sezoane din Crime În Imobil (Only Murders in The Building), sau pentru a te pregăti de petrecere cu The Kardashians . Iar dacă te cuprinde dorul de casă, poți oricând să urmărești sau pentru a o aduce acasă cu Bun-venit la Wrexham (Welcome To Wrexham) de la FX.

Legendele muzicii rock: Now and Then: Ultima melodie a trupei Beatles te invită să urmărești un scurtmetraj care relatează povestea din spatele ultimului cântec Beatles, cu imagini exclusive, prezentând declarații captivante ale membrilor trupei. De asemenea, pregătește-te să descoperi marile legendele ale rockului în cadrul unor concerte și colaborări rare, unice în viață, în Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony.

ALTE NOUTĂȚI ÎN LUNA DECEMBRIE

Ultima Speranță (The Shepherd) 1 decembrie Doctor Who: Marele spațiu albastru (Doctor Who: Wild Blue Yonder) 2 decembrie Bob’s Burgers Sezonul 14 13 Dec I Toate episoadele disponibile Familia Simpsons – Sezonul 35 (The Simpsons) 13 Dec | 5 episoade disponibile Family Guy Sezonul 22 20 Dec I 5 episoade disponibile