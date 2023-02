Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor și serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și găzduiește în exclusivitate producțiile originale Disney+.

Luna martie aduce o mulțime de noutăți, începând cu mult-așteptatul sezon 3 din Star Wars: The Mandalorian, în prima zi a lunii, precum și cu cel de-al doilea sezon al serialului de success Scoala Abbott (Abbott Elementary), în timp ce serialul de comedie proaspăt și ușor de relatat al lui Kerry Washington Condamnare la eliberare (UnPrisoned) ajunge pe 10 martie. Între timp, 8 martie este Ziua Internațională a Femeii, iar Disney+ are colecția Femei în rol principal, care cuprinde drame, comedii, documentare și multe altele care pun în prim-plan poveștile femeilor. Sezonul 19 din Anatomia lui Grey (Grey’s Anatomy) continuă, de asemenea, pe Disney+ în această lună, cu episoade noi lansate săptămânal începând cu 8 martie.

În plus, cu ocazia celei de-a 95-a ediții a Premiilor Academiei® care va avea loc pe 13 martie, noul film Spiritele din Inisherim (The Banshees of Inisherin) ajunge pe platformă, precum și Ucigașul din Boston (Boston Strangler), în care joacă Keira Knightley, nominalizată de două ori la Oscar®, și Chris Cooper, câștigător al premiului Oscar®. De asemenea, abonații se pot bucura de multe alte filme concurente la premiile din acest an, care sunt deja difuzate pe Disney+, printre care Roșu aprins (Turning Red), Focul Iubirii (Fire of Love), Pantera Neagra: Wakanda pentru totdeauna (Black Panther: Wakanda Forever) și Le Pupille.

STAR WARS: THE MANDALORIAN SEZONUL 3

SERIAL ORIGINAL DISNEY+

1 martie

Episod nou în fiecare săptămână

În acest sezon, Mandalorianului continuă călătoria prin galaxia Star Wars. Cândva un vânător de recompense singuratic, Din Djarin s-a reunit cu Grogu. Între timp, Noua Republică se străduiește să conducă galaxia departe de istoria sa întunecată. Mandalorianul se va intersecta cu vechi aliați și își va face noi dușmani în timp ce el și Grogu își continuă călătoria împreună.

ȘCOALA ABBOTT (ABBOTT ELEMENTARY) SEZONUL 2

SERIAL DE COMEDIE

1 martie

10 noi episoade

O comedie la locul de muncă care urmărește un grup de profesori dedicați și pasionați – și o directoare ușor insensibilă – care navighează prin sistemul public de educație din Philadelphia. În ciuda barierelor pe care le întâmpină, sunt hotărâți să își ajute elevii să reușească în viață și, chiar dacă acești profesori incredibili sunt în inferioritate numerică și subfinanțați, iubesc ceea ce fac, deși nu le place atitudinea nu tocmai ideală a districtului școlar în privința educației copiilor.

ÎN CĂUTAREA LUI MICHAEL (FINDING MICHAEL)

DOCUMENTAR ORIGINAL

3 martie

Exclusiv pe Disney+

În 1999, Michael Matthews a devenit cel mai tânăr britanic care a escaladat muntele Everest. Dar la trei ore după ce a ajuns în vârf, a dispărut și nu a mai fost găsit. În vârstă de zece ani când a dispărut Michael, fratele lui, omul de afaceri Spencer Matthews, nu reușește să se împace cu gândul că trupul fratelui nu a fost găsit. După douăzeci de ani, Spencer a primit o fotografie făcută pe munte, cu rămășițele unui alpinist care ar putea fi Michael. Spencer pleacă în Nepal și îl cooptează pe Nims Purja, un alpinist care a urcat pe 14 vârfuri de peste 8.000 m și care va conduce o echipă de căutare în „Zona Morții” de pe Everest, în încercarea de a-l găsi pe Michael. Odată ajunsă la o altitudine de peste 8000 m, echipa se bazează pe zece oameni echipați cu drone și cu calitățile necesare pentru aceste înălțimi. Dar, pe măsură ce vremea se înrăutățește și timpul fiind împotriva lor, se confruntă cu o serie de dificultăți neașteptate.

BOSTON STRANGLER [18+]

FILM ORIGINAL

17 martie

Exclusiv pe Disney+

Premiatul scenarist și regizor Matt Ruskin prezintă Ucigașul din Boston, un thriller polițist despre reporterele deschizătoare de drumuri care au relatat despre crimele faimosului Ucigaș din Boston din anii ’60. Figura centrală a filmului este Loretta McLaughlin, reporteră la ziarul Record American și prima jurnalistă care face legătura între crimele Ucigașului din Boston. Pe măsură ce ucigașul misterios face din ce în ce mai multe victime, Loretta încearcă să-și continue investigația alături de colega și prietena ei Jean Cole, dar cele două se lovesc de sexismul omniprezent al acelor vremuri. Însă McLaughlin și Cole continuă neînfricate, riscând enorm și chiar punându-și viața în pericol în căutarea adevărului.

ÎNRUDIȚI (KINDRED)

SERIEAL ORIGINAL

29 martie

Toate episoadele sunt disponibile

Adaptare a romanului „Înrudiți”, de Octavia E. Butler, serialul o prezintă pe Dana James, o tânără scriitoare aspirantă de culoare care și-a părăsit obligațiile familiale și s-a mutat la Los Angeles, gata să-și facă un viitor care, în sfârșit, să simtă că-i aparține. Dar înainte să se acomodeze în noua ei casă, se trezește făcând salturi înainte și înapoi în timp. Ajunge pe o plantație în secolul al XIX-lea, un loc legat într-un mod remarcabil și intim de Dana și de familia ei. O poveste de dragoste interrasială leagă trecutul și prezentul Danei, iar ea se luptă să se împace cu secretele genetice de care nu avea habar, în această explorare care merge dincolo de legăturile de sânge descrise în acest gen de filme.

SPIRITELE DIN INISHERIN (THE BANSHEES OF INISHERIN)

FILM

22 martie

Studiourile Searchlight Pictures și Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), scenarist și regizor, prezintă un film excepțional, cu Colin Farrell și Brendan Gleeson în rolurile principale. Deși Pádraic (Farrell) și Colm (Gleeson), vecini într-un orășel, sunt prieteni de-o viață, aceștia ajung brusc în impas, cu consecințe alarmante pentru amândoi. Colm anunță că dorește ca Pádraic să nu-i mai vorbească, insistând că-și va tăia câte un deget de fiecare dată când doleanța îi va fi încălcată. În ciuda declarației scandaloase și unilaterale, Pádraic e hotărât să le salveze prietenia. Plasat în contextul Războiului Civil Irlandez din anii ’20, filmul ne oferă o distribuție talentată, o poveste unică și efecte vizuale splendide.

VENOM

FILM

3 March

Povestea evoluției celui mai enigmatic, complex și dur personaj Marvel: Venom! Eddie Brock (Tom Hardy) este complet dărâmat după ce a pierdut totul, inclusiv slujba și logodnica. Tocmai când viața lui este la pământ, el devine gazda unui simbiot extraterestru care îi oferă puteri uluitoare, transformându-l în Venom. Vor reuși puterile noului protector letal să învingă marile forțe ale răului, mai ales împotriva rivalului simbiot mult mai puternic și mai înarmat, Riot?

Știai că?

8 martie este Ziua Internațională a Femeii , iar Disney+ are o mulțime de motive de inspirație în această lună. Abonații pot călători de-a lungul veacurilor, având ca ghizi femei deschizătoare de drumuri și activiste din zilele noastre, în colecția Femei în rol principal .

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII

Colecția Femei în rol principal Her Stories de pe Disney+ este locul perfect pentru a fi inspirată în această Zi Internațională a Femeii. Știm cu toții că Disney+ găzduiește personaje feminine emblematice din catalogul Disney, precum și din universurile Marvel, Pixar și Star Wars, dar, de 8 martie, de ce să nu vă extindeți orizonturile cu documentare edificatoare, scufundări profunde în istorie și abordări noi ale unor povești feminine uitate. Iată care sunt cele mai bune selecții ale noastre pentru a le difuza în acest an de Ziua Internațională a Femeii.

