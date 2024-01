Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor și a serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și găzduiește în exclusivitate producțiile originale Disney+.

Luna februarie aduce mult-așteptata serie de la FX, SHōGUN, pe Disney+, o adaptare originală a romanului lui James Clavell. Iar colecția de Valentine’s Day include comedii romantice clasice și cele mai diverse povești de dragoste pentru toți.

Toate acestea + multe altele la prețul de 36.99 Lei pe lună

SHōGUN DE LA FX

SERIE ORIGINALĂ

27 februarie

2 episoade în premieră, urmate de câte un episod săptămânal

O adaptare originală a romanului lui James Clavell, serialul Shōgun de la FX este plasat în Japonia anului 1600, în zorii unui război civil care a marcat întregul secol. Lordul Yoshii Toranaga se luptă pentru viața sa, în timp ce dușmanii săi din Consiliul Regenților se unesc împotriva sa, când o misterioasă navă europeană este găsită abandonată într-un sat de pescari din apropiere.

THE MARVELS

UN FILM ORIGINAL MARVEL STUDIOS

7 februarie

Carol Danvers (Brie Larson), alias Căpitanul Marvel, și-a revendicat identitatea de la tiranicul Kree și s-a răzbunat pe Inteligența Supremă. Dar consecințele o fac pe Carol să suporte povara unui univers destabilizat. Când îndatoririle ei o trimit într-o călătorie anormală care are legătură cu un revoluționar Kree, puterile lui Carol Danvers, alias Căpitanul Marvel, se întrepătrund cu cele ale super-fanei din Jersey City, Kamala Khan, alias Ms. Marvel, și cu cele ale nepoatei înstrăinate a lui Carol, acum de la S.A.B.E.R., astronauta Monica Rambeau. Împreună, acest trio improbabil trebuie să facă echipă și să învețe să lucreze împreună pentru a salva universul. „The Marvels” este interpretat de actorii Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton și Seo-Jun Park.

RĂZBOIUL STELELOR: LOTUL RĂU – SEZONUL 3

STUDIOURILE LUCASFILM

21 februarie

Un episod în fiecare săptămână

Plasat după Răzbunarea lui Sith, „Lotul rău” urmărește Clone Force 99 – un grup de clone cu mutații genetice – în timp ce navighează în primele zile ale dominației Imperiului asupra Galaxiei.

RIME CONSPIRATIVE

(CYPHER)

16 februarie

Tierra Whack a devenit cunoscută cântând rap pe o stradă din Philadelphia pentru canalul ei de YouTube. După câțiva ani, regizorul Chris Moukarbel începe să documenteze ascensiunea ei fulminantă. Curând, începem să ne întrebăm cine pe cine filmează și dacă a fi văzut (sau urmărit) este o parte dezirabilă și inevitabilă a succesului.

FILME ȘI SERIALE PREMIATE CU EMMY

La ediția din acest an a premiilor Emmy, au fost acordate 37 de premii pentru filme și seriale de la studiourile și platformele din cadrul Disney Entertainment, pe care le puteți urmări acum pe Disney+: Ursul de la FX (The Bear), Bun-venit la Wrexham (Welcome to Wrexham), The Mandalorian, Ms. Marvel, Frumoasa și Bestia: A 30-a aniversare (Beauty and The Beast: A 30th Celebration), Școala Abbott (Abbott Elementary), Elton John: Concertul de rămas-bun de pe Stadionul Dodger (Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium), Apărătorii Teritoriului (The Territory).

Știai că?

Puteți încheia prima lună a anului explorând colecția de relaxare și atmosferă de pe Disney+ ZENIMATION. Colecții de muzică și imagini sunt gata să vă readucă bucuria sau să vă însoțească în primele seri din februarie: Disney Parks Sunrise Series – O priveliște asupra Parcurilor Disney de care puțini s-au bucurat, Star Wars: Sabine’s Loth-Cat și multe altele. Sau, dacă vă este dor de atmosfera concertelor, puteți alege dintre cele mai bune din anul 2023.

COLECȚIE PENTRU ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR

Fie că te simți romantic sau nu în luna februarie, Disney+ are ceva pentru toată lumea în acest sezon.

Pam & Tommy Disponibil acum Invitație la bal (Prom Pact) Disponibil acum Focul Iubirii (Fire of Love) Disponibil acum Romeo și Julieta Disponibil acum Titanic Disponibil acum This is US Disponibil acum Frumoasa și Bestia (Beauty and The Beast) Disponibil acum Poveste din Cartierul de Vest (West Side Story) Disponibil acum

ALTE NOUTĂȚI ÎN LUNA FEBRUARIE