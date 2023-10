Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor și a serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și găzduiește în exclusivitate producțiile originale Disney+.

Pe măsură ce nopțile reci din noiembrie ne învăluie, Disney+ vine cu o mulțime de premiere pentru toate gusturile. De la surprinzătorul thriller Vinovați (Culprits) și producția înfricoșătoare plină de mister, Crimă la capătul Pământului de la FX (A Murder at the End of the World), la documentarul în patru părți al lui Keanu Reeves, Brawn: O poveste imposibilă de Formula 1 (Brawn: The Impossible Formula 1 Story). Aceste producții originale de neratat pot fi găsite doar pe Disney+. Abonații se pot bucura, de asemenea, de noul film de comedie Regina Concursurilor de Întrebări (Quiz Lady), cu Sandra Oh, Awkwafina și Jason Schwartzman, în timp ce serialul apreciat de critici Băieții din Rezervație de la FX (Reservation Dogs) revine luna aceasta pentru cel de-al treilea și ultimul sezon.

CRIMĂ LA CAPĂTUL PĂMÂNTULUI DE LA FX

(FX’S A MURDER AT THE END OF THE WORLD)

SERIAL ORIGINAL

14 Noiembrie

Debutează cu 2 episoade, apoi un nou episod in fiecare marți

„Crimă la capătul Pământului” e un serial polițist cu un nou tip de investigator la cârmă – o detectivă amatoare și un hacker tehnologic din generația Z pe nume Darby Hart. În acest nou miniserial, Darby și alte opt persoane sunt invitate de un miliardar singuratic într-o vacanță într-un loc uluitor și izolat. Când unul dintre invitați e găsit mort, Darby trebuie să-și folosească toate abilitățile ca să dovedească că a fost o crimă, în ciuda unei multitudini de interese opuse și înainte ca altcineva să moară.

REGINA CONCURSURILOR DE ÎNTREBĂRI

(QUIZ LADY)

20TH CENTURY MOVIE

3 Noiembrie

Doar pe Disney+

O tânără strălucitoare, dar foarte încordată, obsedată de emisiuni de jocuri, trebuie să se reunească cu sora ei înstrăinată, o epavă, atunci când sunt obligate să facă rost de bani pentru a acoperi datoriile mamei lor la jocurile de noroc. Cele două pornesc într-o călătorie sălbatică prin țară în speranța disperată de a câștiga suficienți bani în singurul mod la care se pot gândi – transformând-o pe eroina noastră reticentă într-o adevărată campioană a concursurilor.

VINOVAȚI

(CULPRITS)

SERIAL ORIGINAL MAREA BRITANIE

8 Noiembrie

Toate episoadele disponibile

Familistul Joe Petrus trăiește visul american alături de logodnica sa și de copiii vitregi. Fără ca ei să știe, Joe a fost implicat într-o infracțiune misterioasă în urmă cu trei ani, iar acum trecutul îl urmărește. Când un ucigaș începe să vâneze echipa din spatele infracțiunii, Joe își dă seama că este doar o chestiune de timp până când și familia lui va suferi. El se întoarce la Londra pentru a-și găsi fosta echipă infracțională și să afle cine îi urmărește.

BRAWN: O POVESTE IMPOSIBILĂ DE FORMULA 1

(BRAWN: THE IMPOSSIBLE FORMULA 1 STORY)

SERIAL DOCUMENTAR ORIGINAL MAREA BRITANIE

15 Noiembrie

Toate episoadele disponibile

Keanu Reeves ne prezintă una dintre cele mai incredibile povești din istoria Formulei 1. Aflăm perspectiva lui Ross Brawn și a unor vedete din automobilism precum Jenson Button sau Rubens Barrichello, totul ni se dezvăluie în această serie din patru părți. De la înființarea echipei Brawn GP, vom urmări drumul ei remarcabil, presărat de manevre strategice și dificultăți financiare, de-a lungul unei epoci extrem de competitive din analele acestui sport.

BUN VENIT LA WREXHAM DE LA FX SEZONUL 2

(FX´s WELCOME TO WREXHAM)

1 Noiembrie

Debuteaă cu 3 episoade, apoi un nou episod în fiecare miercuri

Rob McElhenney and Ryan Reynolds navigate running the 3rd oldest professional football club in the world. Welcome to Wrexham tracks the dreams and worries of Wrexham, a working-class town in North Wales, as two Hollywood stars guide the future of the historic team. Dedicated supporters dream of returning to glory while bracing for the challenges that fame has brought to the community.

CASA GERMANĂ

(GERMAN HOUSE)

SERIAL ORIGINAL

15 Noiembrie

Toate episoadele disponibile

În 1963, Eva Bruhns este o tânără care lucrează ca traducătoare din poloneză în germană în Frankfurt. Ea locuiește cu părinții ei, care conduc restaurantul Deutsches Haus, și este pe cale să se logodească cu un moștenitor bogat al unei companii de vânzări prin poștă, când primește o cerere de ultim moment pentru a fi interpretă la tribunal. Orașul pregătește primul proces de la Auschwitz al unor foști ofițeri SS. Părinții Evei și viitorul ei logodnic dezaprobă cu tărie acest lucru. Eva nu a auzit niciodată de Auschwitz, dar ceva o determină să le ignore îndoielile și să accepte slujba. Abia atunci când Eva începe să interpreteze, ea înțelege amploarea mașinii de ucis naționalist-socialiste și își dă seama treptat că are o legătură personală cu acest loc. Regia este semnată de Isa Pahl și Randa Chahoud și productie de Sabine de Mardt.

CINE ESTE FAMILIA LUI MOȘ CRĂCIUN? SEZONUL 2

(THE SANTA CLAUSES)

SERIAL ORIGINAL DISNEY+

8 Noiembrie

Debutează cu 2 episoade, apoi 1 episod nou pe săptămână

Îndrăgita serie revine! Scott Calvin, după 28 de ani, domnește cu adevărat în rolul lui Moș Crăciun, conducătorul Polului Nord și al Crăciunului. Cu familia sa, Carol, Sandra și Cal, si cu spiridușii alături de el, Scott Calvin se confruntă cu o lume în schimbare pentru a păstra viu spiritul Crăciunului pentru o nouă generație.

MAGIE DE CRĂCIUN

(DASHING THROUGH THE SNOW)

FILM ORIGINAL DISNEY+

17 Noiembrie

Doar pe Disney+

O poveste amuzantă și înduioșătoare despre aventura unui asistent social și a fiicei sale în Ajunul Crăciunului care îl ajută să regăsească magia și bucuria sezonului cadourilor. Eddie Garrick este un om cu inimă bună care nu mai crede în magia Crăciunului din cauza unei traume din copilărie. La cererea soției sale Allison, Eddie, un asistent social, o ia pe fiica lor de nouă ani, Charlotte, la birou în Ajunul Crăciunului. Dar întâlnesc un personaj misterios, într-un costum rosu, pe nume Nick despre care Eddie crede că are nevoie de ajutor specializat, purtându-se anormal. Când mânia unui politician local este provoacată, Eddie și Charlotte sunt purtați într-o aventură magică care îl poate face pe Eddie să creadă din nou în Crăciun.

