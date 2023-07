Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a transmis că la actuala sesiune de admitere s-a înregistrat un număr record de înscrieri la cele 11 facultăți. La programele de studiu de licență, forma de învățămînt cu frecvență, s-au înscris 3.029 de candidați, cu peste 4% mai mulți comparativ cu anul 2022. Programele de licență de la forma de învățămînt fără frecvență , au atras 296 de candidați, cu 25% în plus față de anul trecut. În ceea ce privește studiile de masterat, în sesiunea iulie s-au înscris 966 de candidați, cu 30% în plus în comparație cu anul 2022. Perioada înmatriculărilor va începe vineri, 21 iulie, și va continua pînă pe 27 iulie, fără zilele de sîmbătă și duminică. Rezultatele finale vor fi publicate în data de 28 iulie. La anumite programe, primii trei studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul an de studiu, o bursă de studiu în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui să o plătească. De asemenea, studenții care ocupă, în urma înmatriculării, un loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat grație rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de studiu. Universitatea din Suceava va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie.