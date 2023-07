Programarea Neuro-Lingvistică este un domeniu de studiu unic pentru că ne arată concret cum putem înțelege mai bine comportamentul uman, cum să comunicăm mai eficient cu alte persoane și, mai mult decât atât, ne accelerează dezvoltarea personală și evoluția profesională.

Indiferent de domeniul în care activează și funcția pe care o dețin, unele persoane se nasc cu o abilitate extraodinară de a susține discursuri în public, în timp ce pentru altele vorbirea în public vine cu frică greu de controlat. Unul dintre domeniile care ne poate ajuta să depăsim această teamă se numește NLP.

Acum puteți beneficia de cursurile cele mai mari companii de pregătire NLP din lume care vă poate învața să vă simțiti confortabili și siguri în discursuri. Cursul NLP Trainer susținut de Gina Veveriță, Master Trainer de NLP, Trainer Time Line Therapy®, Hipnoterapie și Coaching și aprobat de Consiliul American al NLP, vă oferă cunoștințele și instrumentele de care aveți nevoie pentru a deveni un prezentator extrem de profesionist și un vorbitor cu resurse.

Pentru a obține rezultate puternice, publicul trebuie atras, distrat și mișcat, iar acest lucru se poate obține numai printr-un discurs eficient! Trainingul NLP Trainer vă va ajuta să descoperiți arta de a vorbi cu un grup, de a interacționa cu el și de a susține cu succes conferințe, traininguri și prezentări în public. Veți descoperi cum puteți utiliza NLP în moduri avansate pentru a putea controla audiența și a spori competențele studenților.

„Acum puteți obține o certificare de prestigiu în NLP pentru că NLP Trainer este ultima treaptă pe care NLP o oferă!! Să deveniți NLP Trainer este nu numai o experiență unică de învățare, ci și o oportunitate de afaceri. Cursul de Trainer NLP Acreditat este cea mai înaltă treaptă în domeniul Programării Neuro Lingvistice (NLP) în cadrul căruia veți învăța să susțineți prezentări de succes și să predați în fața grupurilor. Cursul NLP Trainer se adresează în primul rând celor interesați de predarea NLP-ului că disciplina în sine, însă oricine poate beneficia de abilitățile și comportamentele deprinse în urma acestui curs, fiind utile și aplicabile într-o mare varietate de contexte. Oricare ar fi obiectivul vizat ( susținerea discursurilor sau prezentărilor, eficientizarea lucrului în echipă, gestionarea eficace a întrunirilor, leadership-ul sau predarea cursurilor, seminariilor sau atelierelor profesionale ), vei găsi acest curs de neprețuit!”, Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

Tehnicile și abilitățile dobândite ca absolvent al cursului NLP Trainer sunt metode avansate și cu un spectru de aplicare vast încât pot fi utilizate într-o gamă largă de domenii din viața profesională, printre care: educație, afaceri, management, leadership, vânzări, terapie, coaching, training sau oricare alte activități unde este vizat lucrul cu grupurile.

7 motive pentru care să urmați un curs NLP Trainer

Sunteți la început de drum în susținerea de prezentări sau doriți să învatati să susțineți prezentări cu adevărat reușite și dinamice;

Doriți să vă simțiti confortabili și încrezători în fața unei audiențe oricât de mari, să eliminați pentru totdeauna frica de a vorbi în public și tracul de scenă;

Dacă sunteți deja coach, trainer, consultant, leader, manager sau proprietar de afacere și vreți să transmiteți mesajul în mod clar și să fiți perceput că o persoană-cheie și cu influență;

Doriți să construiți o afacere de succes în domeniul NLP;

Vreți să vă faceți remarcați mai mult, pentru a vă accelera evoluția în carieră și doriți să nu vă mai simțiti depășiti de colegii care au mai mare încredere în ei;

Vă doriți să fiți mai bine pregătiti și mai siguri la întâlniri, fie ele unu la unu sau de grup, sau vă doriți o afacere de succes;

Vreți să treceți de la nivel de excelența în relații, carieră, afacerea și viața;

Cursul NLP Trainer cuprinde 12 module împărțite pe parcursul a 18 zile. Fiecare modul presupune participări la prezentări de grup, teste și demonstrații. Conținutul prezentărilor individuale se va realiza pe anumite domenii ale NLP, astfel încât veți avea ocazia să integrați complet informațiile NLP pe care le cunoașteți deja, în timp ce dobândiți abilitați și materiale noi.

Cursul NLP Trainer se adresează în primul rând celor interesați de predarea NLP-ului că disciplină în sine, însă oricine poate beneficia de abilitățile și comportamentele deprinse în urma acestui curs, fiind utile și aplicabile într-o mare varietate de contexte. Pentru a putea participa la cursul de Trainer NLP aprobat de ABNLP, trebuie să fiți certificat nivel NLP Practitioner sau NLP Master Practitioner de către o școală NLP acreditată. Toți participanții vor fi examinați înainte de admiterea la curs de Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Hipnoterapie și Coaching. Acreditarea initala ca NLP Master Practitioner constituie un avantaj.

NLP Trainer este aprobat de American Board of Hypnotherapy and NLP ( ABNLP). Certificarea ca Trainer NLP se poate obține numai prin programul de evaluare, și vă va fi oferită imediat după încheierea cursului. “După finalizarea cursului, veți avea acces la programul de Master Trainer, care se desfășoară pe durata a 5 ani, iar la finalul programului veți putea organiza propriul curs de Trainer NLP prin intermediul ABNLP. Eu împreună cu alți formatori NLP de renume, asistenți sau coach, vă vom oferi o experiență de neprețuit în dezvoltarea persoanală.”, Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

Acum aveți oportunitatea de a stăpâni tot ceea ce NLP oferă pentru a face pași pozitivi spre un viitor de succes. Mai multe detalii despre cum puteți participa la următorul curs NLP Trainer pe nlpdiscovery.ro.

Despre Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

A studiat timp de 7 ani la școala Tad James Co, din Las Vegas, SUA și are o experiență de peste 10 de ani în care aplică NLP la nivel internațional. Este certificată Master Trainer în NLP și Trainer TLT, Coaching și Hipnoză, este life și business coach, a călătorit în lumea întreagă și are o cunoaștere vastă a comportamentelor din diferite culturi este pasionată de șah, a practicat acest sport timp de 20 ani în competiții internaționale. A desfășurat cursuri de formare în multe companii importante din țară și este antreprenor de succes din 1995.