Joi, 7 decembrie a avut loc inaugurarea oficială a primului showroom Nupo din sud-estul Europei, situat pe șos. Nordului, nr 58. Evenimentul a avut loc în prezența a numeroase vedete, reprezentați ai presei, bloggeri, influenceri și persoane care au ținut dieta Nupo și au obținut rezultate spectaculoase. Printre personalitățile din lumea mondenă a capitalei, s-au numărat: Mihaela Bilic, Cristina Cioran, Ellie White, Alexandra Ungureanu, Florentina Opris, Julia Chelaru și Maria Andrei.

Dieta Nupo este dieta de succes a țărilor scandinave recunoscute pentru stilul de viață sănătos. Dieta țărilor nordice este alternativa sigură și sănătoasă la dietele deja existente și oferă produse dietetice pentru cei care doresc să urmeze o dietă de slăbit și să mențină o greutate stabilă. Dieta de slăbit Nupo asigură scăderea eficientă și sigură în greutate, fiind o dietă săracă în calorii, dar care conține cantitatea corectă și completă de proteine, nutrienți, vitamine și minerale esențiale organismului, care au rolul de a menține organismul echilibrat pe toată durata procesului de slăbire.

Dieta Nupo este o dietă științifică, atent și continuu studiată, care îi certifică siguranța pentru sănătatea umană și eficiența în procesul de slăbire. Cu peste 40 de studii științifice (cele mai multe din lume) și 41 de ani de experiență, dieta de slăbit Nupo a fost dezvoltată în 1981, la spitalul Hvidovre din Danemarca, de Dr. Flemming Quaade, cel mai important om de știință în domeniul obezității al țărilor Nordice. El a înființat o echipă de cercetare care a inovat Dieta Foarte Scăzută în Calorii (VLCD).

Alături de invitați speciali, persoanele prezente la eveniment au descoperit beneficiile dietei Nupo, dieta scandinavă VLCD ( cu conținut scăzut de calorii) care în cei peste 40 de ani de existență a schimbat viața a peste 11 milioane de persoane.

Dr. Mihaela Bilic, medic primar în specialitatea diabet și nutriție a vorbit despre beneficiile dietei VLCD, cum putem combate obezitatea cu ajutorul acesteia și care sunt cele mai recente recomandări europene pentru gestionarea diabelului tip II.

“Din păcate pentru că nu avem limită la mâncare, nu avem limită la îngrășare. În acest context, vă trebui să mutăm mâncarea din sfera de emoțional-plăcere, în sfera aceea de am bifat o masă. Ce am admirat întotdeauna la țările nordice este că sunt un pic înaintea noastră. Au inventat ceva extrem de practic, extrem de comod, care se adresează oamenilor care vor să simplifice relația cu mâncarea. Ceea ce ar trebui să reținem vis a vis de obiceiuri schimbate pe viață este faptul că, avem nevoie de foarte puțină mâncare, corpul nostru are nevoie de foarte puțină mâncare. Va deveni normalitate dieta până într-o 1000 de calorii, va fi de menținere. Trebuie să acceptăm că avem nevoie de foarte puțină mâncare și dacă se poate, când nu avem nici timpul, nici dispoziția necesară, nici variantele sănătoase ideale, să apelam la o soluție care a fost făcută cu niște nutrienți buni. Slăbitul nu este o chestiune spontană, naturală, iar silueta este o chestie chinuitoare. Francezii au o vorbă frumoasă – În momentul în care ne raportăm la mâncarea de pe masă să nu mai fim seduși de ea, să ne raportam la ea de pe o poziție lucidă și fermă, pe sistemul “convinge-mă să te mănânc”. În momentul în care te raportezi așa dintr-o dată nu mai suntem posedați de mâncare. Din păcate nu putem mânca orice ne place, oricând și oricât, să avem și siluetă, nici să nu îmbătrânim și treaba asta să fie veșnică. Așadar relația cu mâncarea trebuie simplificată, iar schimbarea trebuie să fie una cu perseverență și de lungă durată. Nu avem rezultate pentru că noi le vrem prea rapide, iar rezultate înseamnă de fapt schimbarea definitivă, pe viață, a unor obiceiuri. Așadar, Very Low calory diet o să ajungă să fie normalitatea pentru că nu avem nevoie de mai mult de 1000 de calorii pe zi și pentru menținere, mai ales pentru slăbit!” – Mihaela Bilic, medic nutriționist.

Dr. Dana Miricioiu, unul dintre cei mai apreciați chirurgi esteticieni din România și din întreaga lume pentru contribuția șa în domeniul chirurgiei estetice, a dezvăluit în cadrul evenimentului beneficiile chirurgiei estetice ca ajutor în lupta împotriva obezității, dar și care sunt mai noi tehnologii și echipamente la care putem apela pentru proceduri precise, sigure și eficiente.

“CIinica Herăstrău și Nupo România au dezvoltat împreună, prima locație din Europa de Est care oferă servicii medicale integrate, în cadrul celui mai nou concept de clinică, unde pacienții pot beneficia de soluții personalizate, adaptate nevoilor și obiectivelor fiecăruia, intervenții de chirurgie estetică și de remodelare corporală prin Lipoaspirație Asistată Laser pentru eliminarea depozitelor adipoase localizate, intervenții pentru celulită, tonifiere a pielii, dar și consultații de nutriție. În showroom-ul Nupo România puteți găsi și testa produsele Nupo de Dietă și de menținere a greutații. Toate aceste servicii sunt puse la dispoziția tuturor celor care vor să aibă un stil de viață sănătos, un organism echilibrat nutrițional și, deci, sănătos.” – Dr. Dana Miricioiu, chirurg estetician.

Ligia Peters, psiholog clinician, psihoterapeut și neurochange trainer a oferit celor prezenți sfaturi despre cum putem depăși blocajele în lupta impotiva kilogramelor în plus și ce ne împiedică să ne îndeplinim obiectivele.

“Aportul psihologiei în cadrul procesului de slăbire este foarte important pentru că să putem identifica paternurile greșite de alimentație care ne-au adus kilogramele în plus și pentru a avea sprijin de a construi altele utile pentru obiectivul nostru. Mâncatul emoțional este atunci când folosim mâncarea pentru a ne simții mai bine. Mâncam când nu ne este foame, ci doar să ne simțim mai bine. Dar nu de mâncare avem nevoie, ci de suport emoțional, de odihnă, de afecțiune, de încurajare, de o pauză. Mâncatul emoțional este atunci când încercăm să umplem golul emoțional, sentimentele deranjante de frustrare, stres, singurătate, plictiseală, lipsa de scop cu ceva ce este la îndemână și anume mâncarea bogată în calorii și grăsimi și zahăr pentru că ne dă pe moment o oarecare satisfacție, dar capcana mâncatului emoțional este că după ce am mâncat ne simțim mai rău, problemele nu dispar, iar noi suntem mai grași, cu mai puțină încredere în noi și ambiție să ne rezolvăm adevăratele emoții inconfortabile și probleme. Ce putem face din perspectiva psihologică pentru a ușura procesul de slăbire este să ne luăm puțin timp să ne observăm obiceiul de a mânca și paternurile de gândire asociate mâncării și senzației de foame. Apoi din perspectiva neuroplasticitatii este să implementăm noi obiceiuri alternative și folositoare scopului pe care ni le dorim, iar succesul este atunci când deja ajungem să ne devină un stil de viață.”- Ligia Peters, psiholog clinician.

În cadrul showroom-ului Nupo, persoanele care vor să slăbească beneficiază de consultanță de la nutriționiști specializați în controlul greutății și gestionarea problemelor alimentare și sunt ghidați să își îmbunătățească obiceiurile alimentare și să își mențină sănătatea, astfel încât să arate și să se simtă bine în permanență.

Printre efectele benefice ale dietei Nupo asupra sănătății, se numără: reducerea și normalizarea hipertensiunii arteriale și a hipertensiunii pulmonare, normalizarea glicemiei în diabetul zaharat de tip 2, scăderea concentrației de acizi grași din sânge (ex. trigliceride), normalizarea nivelului colesterolului, scăderea riscului de boli cardiovasculare, scăderea riscului de a dezvolta complicații în diabetul zaharat, scăderea riscului de cancer de colon și de sân, reducerea episoadelor de apnee în somn (sforăitul), ameliorarea afecțiunilor osteo-articulare, normalizarea oxigenării sângelui.

NUPO este lider incontestabil în comercializarea produselor dietă în țările Scandinave. În fiecare zi peste 22.000 de persoane recurg la înlocuitorii de masă NUPO pentru a înlocui dieta zilnică pentru a pierde în greutate și a ajunge să aibă un stil de viață sănătos.

Dieta Nupo reechilibrează nutritiv și metabolic organismul. Toate produsele Nupo sunt realizate din compuși naturali, produsele și ingredienții provenind exclusiv din Europa de Vest. Produsele Nupo sunt certificate de către Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA), înregistrate la Ministerul Sănătății, conțin ingrediente aprobate de OMS și sunt produse în UE. Dieta Nupo se supune Legislației Europene și Naționale: EU2017/1798 completare la EU 609/2013 privind dietele înlocuitoare complete de mese, foarte scăzute în calorii.

Pentru a obține rezultate durabile și un stil de viață sănătos, în aceeași locație, clienții pot beneficia și de serviciile clinicii de chirurgie estetică, Dr. Dana Miricioiu – Clinica Herăstrău. În cadrul cel mai nou concept de clinică, pacienții pot beneficia de soluții personalizate și o gamă completă de intervenții estetice laser, intervenții de chirurgie plastică, reconstructive, cosmetică chirurgicală și remodelare corporală adaptate nevoilor și obiectivelor fiecăruia.

Clinica Dr. Dana Miricioiu – Clinica Herăstrău pune la dispoziția pacienților cele mai noi tehnologii și echipamente pentru a asigura proceduri precise, sigure și eficiente. Fiecare pacient beneficiază de proceduri estetice de înaltă calitate, suport și consultanță pe parcursul întregului proces, pentru a obține exact rezultatul dorit.

Mai multe informații despre dieta Nupo pe nupo.com/ro/