O ambulanță a fost implicată într-un grav accident petrecut astăzi dimineață pe raza localității Roșiori, unde s-a ciocnit cu un autoturism. ”Cele două persoane care se aflau in autoturism au rămas încarcerate. Victimele au fost extrase dar din nefericire, una dintre ele, o femeie, are leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decesul. Cea de-a doua persoană extrasă, un bărbat, este conștientă și cooperantă”, a informat ISU Suceava.

Intervin pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare si o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje SAJ.