O femeie în vârstă de 82 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident care a avut loc duminică la amiază. Accidentul a avut loc pe DN 2, pe raza localității Pătrăuți. În accident au fost implicate trei autoturisme, în urma coliziunii acestora rezultând trei victime, din care una încarcerată.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, la fața locului au intervenit modulul SMURD al Detașamentului Suceava, cu o ambulanță SMURD TIM și o autospecială pentru descarcerare, și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Din nefericire, una dintre victime, o femeie în vârstă de 82 de ani, era în stop cardio respirator, și în ciuda manevrelor de resuscitare executate de către salvatori, aceasta a fost declarată decedată.

Celelalte două victime, conștiente, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.