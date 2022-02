O tânără suceveancă care întâmpină dificultăți cu iubitul ei care este de altă confesiune s-a adresat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinc căruia i-a cerut disperată ajutorul. Fata i-a dezvăluit înaltului prelat că a încercat să-l convingă pe prietenul să vină la Sfânta Biserică însă el nu vrea pentru că în opinia lui Ortodoxia nu este decât o afacere. ”Sunt o fată din Arhiepiscopia pe care o păstoriti și de ceva vreme am început să am o relație mai apropiată cu un tânăr care aparține altui cult religios. Am încercat să îl atrag spre Sfânta Biserică, însă, din păcate, nu manifestă nicio plăcere în acest sens. Eu provin dintr-o familie de oameni cu frica de Dumnezeu și nu aș putea să continui o relație în acest fel. Cum credeți că aș putea să îi arăt cât de frumoasă este viața în calitate de creștin-ortodox? Principalul motiv invocat de el este că vede totul ca pe o afacere, unde nu se ține cont de câte greșeli sau păcate ai făcut, ci de cât anume donezi la Biserică. Vă rog din suflet să mă ajutați în acest sens”, i-a scris suceveanca îndrăgostită.

”Când Filip l-a găsit pe Natanael, i-a zis: „Am aflat pe Acela despre Care a scris Moise în Lege și prooroci, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino și vezi.” (Ioan 1, 45-46). Așadar, recomandați-i să vină și să vadă că Ortodoxia nu este o afacere, ci, dincolo de frumusețile acesteia, ea este adevărata trăire în Hristos, care ne arată Calea, Adevărul și Viața în Hristos. Că mai sunt și unele derapaje ale unor clerici, deși nu ar trebui să fie, oameni fiind, se mai întâmplă; au căzut și îngerii, darămite oamenii”, i-a răspuns înaltul prelat.