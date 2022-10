O cisternă încărcată cu vin s-a răsturnat pe raza localității Berchișești după ce s-a ciocnit cu un tractor, transmite ISU Suceava.

Intervin pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Gura Humorului cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2). Pompierii militari asigură măsurile PSI la fața locului.