In weekend-ul 20-21 august 2022, ASOCIATIA CLUB SPORTIV BUCOVINA FISHING a organizat o competitie de pescuit recreativ-sportiv – “Cupa Bucovinei” – pe suprafata Acumularii Rogojesti (raul Siret), in zona Sitului Natura 2000 ROSPA0110 “Acumularile Rogojesti-Bucecea” (situat pe teritoriul administrativ al judetelor Suceava si Botosani).

Pentru desfasurarea competitiei de pescuit recreativ-sportiv, organizatorul acesteia a solicitat si obtinut acordul Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Suceava, prin care s-au impus insa o serie de conditii si restrictii in concordanta cu Planul de management si Regulamentul ariei naturale protejate ROSPA0110, printre care: interzicerea circulatiei ambarcatiunilor cu motor in interiorul sitului, interzicerea pescuitului sportiv din si cu barca, precum si interzicerea camparii in afara locurilor avizate de custodele sitului.

Cu ocazia verificarilor in teren efectuate de catre comisari din cadrul Garzii de Mediu Suceava si reprezenti ai Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Suceava, s-a constatat ca in cadrul competitiei au participat 36 echipe, activitatile specifice de pescuit recreativ-sportiv realizandu-se in sistemul “prindere si eliberare imediata”, din ambarcatiuni cu motor electric si/sau cu vasle, intreaga zona de pescuit fiind balizata, amplasata spre centrul acumularii, la distante semnificative de zonele ocupate cu stufaris specifice cuibaritului pasarilor (situl ROSPA0110 “Acumularile Rogojesti-Bucecea” reprezinta o arie speciala de protectie avi-faunistica).

Intrucat prin acordul emis de A.N.A.N.P.-S.T. Suceava s-au interzis activitatile de pescuit din ambarcatiune si camparea, ASOCIATIA CLUB SPORTIV BUCOVINA FISHING a fost sanctionata contraventional de catre Garda de Mediu Suceava cu amenda in valoare de 10.000 lei, in baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.

Mentionam faptul ca in toata zona aferenta organizarii concursului de pescuit sportiv s-au amplasat recipienti si saci destinati colectarii deseurilor generate (inslusiv pentru colectarea separata a deseurilor reciclabile), prin grija reprezentantului operatorului de salubrizare autorizat ROTMAC-ECO S.R.L. Marginea (care a participat si la competitie).